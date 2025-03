Hoog inzetten heet dat. Defensie-stas Tuinman wilde eerst van 75.000 naar 100.000 mensen opschalen, "maar inmiddels wordt het aantal van 200.000 genoemd. Dat is het totaal van militairen, civiele functies en reservisten. Twee vakbonden zeggen dat in een overleg met werkgevers en werknemers staatssecretaris Tuinman dit aantal heeft genoemd. Andere bronnen rond defensie bevestigen dit." Experts stellen dat zulke aantallen onhaalbaar zijn, tenzij het befaamde Zweedse model of wellicht zelfs een opkomstplicht wordt ingevoerd.

Het Zweedse model betreft een vrijwillige enquête voor jongeren waaruit moet blijken hoe gemotiveerd en geschikt ze zijn voor een militaire functie. Van alle geënquêteerde jongeren wordt de meest geschikte en gemotiveerde 20% uitgenodigd voor een keuring. De vrijwillige aard van dit model levert de Zweedse krijgsmacht tot nu toe hoog gemotiveerde aspiranten op.

De verwachting is dat ook Tuinman de enquête vrijwillig houdt, echter: "Zonder enige verplichting wordt het echter heel lastig om snel tot een groot aantal reservisten en beroepsmilitairen te komen, zegt Dick Zandee, defensie-expert van Clingendael: "De ambitie is goed, maar er moet er wel een plan zijn. Als je zo wilt opschroeven, moet je iets verplichten." Daarom wordt de opkomstplicht op termijn wel degelijk een serieuze optie, zegt Jean Debie van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel. Volgens de vakbond zal die geleidelijk worden ingevoerd als blijkt dat er onvoldoende geworven wordt op basis van vrijwilligheid."

Duitsland probeert in verhouding eenzelfde soort vergroting door te voeren. En daar blijkt tot ieders verbazing dat na decennia van anti-nationalisme, het kleineren van martiale deugden en het ondergraven van sociale cohesie door het binnenlaten van bijna 2 miljoen moslims, GenZ zich ineens maar moeizaam laat rekruteren voor om in de Duitse zwaardmacht te sterven aan het Oostfront.

Hey maar als we nou inderdaad gewoon even blijven doen alsof Rusland wel de middelen en het motief heeft NAVO-landen aan te vallen, dan hébben we in ieder geval een leger als er een echte vijand gevonden is. En als die vijanden dan 'de populisten' blijken, dan komen we tegen de muur wel terug op deze werkhypothese.