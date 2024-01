View this post on Instagram

Naar Zweeds model een "verplichte enquête" op de deurmat van 17-jarigen, niet te verwarren met een dienstplicht naar Zweeds model. De enquête werkt in Zweden ongeveer als volgt: "Zo’n 100.000 jongeren krijgen daar een brief op de mat in het jaar dat ze achttien worden. Ze moeten vragen beantwoorden over hun interesse en geschiktheid voor onderdelen van de krijgsmacht. Het idee is dat jongeren op die manier op z’n minst worden gedwongen om na te denken over wat ze voor de veiligheid van hun land kunnen betekenen. Wie het enquêteformulier niet ingevuld terugstuurt, krijgt een boete."

Helder! En het werkt daar, want de Zweedse krijgsmacht selecteert ongeveer 20% van de respondenten voor de keuring voor de 'slechts' zesduizend beschikbare plaatsen. "„Soms moeten ze huilen als ze niet door de selectie komen”, vertelde een keuringsverpleegkundige." Doet bijna denken aan een van die interviews met een echte soldaat uit Band of Brothers, die vertelde dat er destijds zelfs makkers waren die zelfmoord pleegden nadat ze niet door de selectie voor de Airborne kwamen.

Stas Defensie Van der Maat "kondigt aan dat hij onderzoekt of in Nederland zo’n verplichte vragenlijst ook uitvoerbaar is. Nu is het dienjaar nog volledig vrijblijvend: een jongere die geïnteresseerd is om een jaar mee te draaien, moet zelf de eerste stap zetten, dan pas reageert defensie met een informatiepakket."

Scheidend Commandant Landstrijdkrachten Martin Wijnen juicht het toe, want "Nederland moet serieus vrezen voor een oorlog en onze samenleving hoort zich hierop voor te bereiden." Uiteraard heeft hij het dan keurig over Rusland en niet over de echte dreiging.