Wooncrisis. Asielcrisis. Migratiecrisis. Energiecrisis. Kabinetscrisis. Integratiecrisis. En we hebben nu ook een COMMANDOCRISIS. Normaliter moeten zo'n 40 strijders de loodzware opleiding afronden, dit jaar waren dat er slechts VEERTIEN. En dat is beroerd nieuws, zeker nu met zo'n nare oorlogsmenner als Mark Rutte als baas van de NAVO. VEERTIEN COMMANDO'S MAAR. Dat betekent dat DE RUS ongestoord dit Gave Land kan binnenwandelen, de Achterhoek in 3 dagen kan veroveren, Den Helder een zittende eend is, en De Oranjes alweer op weg naar Canada zijn. Dat moet anders, dat moet beter. Nederland heeft kerels nodig. Bikkels die als het kneiterhard waait met hun campertje naar Ouddorp Strand rijden, om daar met windkracht 8 om 0600 uur aan een kite te gaan hangen. Nu of nooit. WOULD YOU LIKE TO KNOW MORE?