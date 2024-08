Ollongren achter het stuur, IT tegen de muur. In de nasleep van de door defensie veroorzaakte blackout deze week schrijft de enige vrouw die bevoegd is over oorlog te praten:

"Externe adviezen en interne meldingen over problemen met IT-systemen en infrastructuur worden nauwelijks opgepakt (...). Bronnen melden Follow the Money dat er al enige tijd onrust heerst binnen het IT-bedrijf van Defensie, JIVC. Zo deelden militairen al in februari intern hun zorgen over het gebrekkige inzicht in de zwaktes van hun eigen ict-infrastructuur, en over de lappendeken die is ontstaan door de samenwerking met allerlei externe, private partijen.

Uit correspondentie die in handen van Follow the Money is, blijkt dat verschillende militairen daarover eerder aan de bel hebben getrokken, zowel bij de ambtelijke leiding (secretaris-generaal Maarten Schurink) als bij de politieke (voormalig staatssecretaris Christophe van der Maat, VVD)."

Zwaartepunt van het probleem lijkt te liggen bij "wankelende A-partner", het Franse Atos.