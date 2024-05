Naast de boeken doornemen checkte de Algemene Rekenkamer vorig jaar voor Verantwoordingsdag ook fysiek de beveiliging van Defensie. Die bleek zo lek als een mandje, u kon zo een JSF mee naar huis nemen. Een jaar later is er HELEMAAL NIETS VERANDERD. En dat is best wel zorgelijk want vanwege de oorlog in Oekraïne geldt sinds maart 2022 op alle defensielocaties Alert State ALPHA. De rekenmeesters: "Wij [zien] weinig urgentie bij de minister van Defensie voor het oplossen van deze veiligheidsproblemen." En haar excelsheet zuigt ook.