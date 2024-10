Is er iets mis met de sollicitatieprocedures bij Defensie? Al bij 3 sollicitaties totaal geen reactie ontvangen na verstrijken van de deadline. Niet eens de gebruikelijke afwijzing.

De wapens staan dan misschien al decennia op de verkeerde vijand gericht en zelfs tegen de verkeerde vijand houdt Texel geen twee weken stand. Maar aan de selectieprocedure zal het niet gelegen hebben, want daar hebben ze in ieder geval door hoe je 's lands meest dissonante dramatisten buiten de deur houdt: gewoon niet antwoorden, want voor je het weet willen ze "het gesprek aangaan" en kom je nooit meer thuis.