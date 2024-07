Allemaal even naar het Algemeen Dagblad voor het ontluisterende interview met Onno Eichelsheim en Rob Bauer, resp de commandant der strijdkrachten en de hoogste NAVO-militair. Het is weer eens vijf voor twaalf, en als we niet uitkijken staat De Rus binnenkort in de Nederlandse keuken, en eten we allemaal Chinees. Terwijl u bezig bent de eindjes aan elkaar te knopen, de slakken uit de tuin haalt, en de supermarktfolders aan het doornemen bent, bekokstooft Het Militair-Industrieel Kompleks olv van WEF-laaf Rutte (foto) handenwrijvend een globaal conflict van jewelste, gewoon omdat het kan.

Bauer, voorzitter van het militair comité van de Navo: "Wat Onno voor Nederland doet, doe ik internationaal. We zijn op mensen aan het inpraten, wijzen ze op hun verantwoordelijkheid en nu zijn ze ook wakker aan het worden.” Hij kreeg onlangs een bericht van de topman van een medisch bedrijf in de VS: naar aanleiding van zijn bezoek waren ze nu begonnen met de productie van noodpakketten.

Luit-admiraal Bauer kennen we nog van een interview van januari dit jaar. Toen had-ie het ook al over noodpakketten, maar die waren zo knullig dat u de 36 uur niet ging halen. Hulptroepen Alliantie GeenStijl schoot te hulp.