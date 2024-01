Landgenoten. Er is voorshands alle reden om werkelijk ongerust te zijn. Als NAVO-bobo's over batterijen beginnen, wordt het tijd groots en meeslepend in te slaan voor de aanstaande nucleaire winter/lente/zomer/herfst van 2024. Volgens Bob de Bauer van de NAVO heb je water, een radio en een zaklampie nodig om 36 uur te overleven. KOLERE! Zit je dan, in de klotekou de Top2000 bij te schijnen met een H20-borrel. Dat is toch goedverdoemme geen overleven man???? Daarom vullen we dat graag even aan, in de geest van onze nimmer aflatende aandacht voor HET NOODPAKKET.

-Water

-Radio (batterijen)

-Zaklamp (batterijen) NAVO-baas heeft kennelijk een zaklamp met snoer

Kortom: u bent dood na 36 uur, dus hier de echte lijst:

Guns

Messen

Honkbalknuppels

Kruisboog

Handboog

Hond

Cobra's 6 t/m 18

Div. witte auto's met PRESS, D66 of UNWRA op het dak

Paar duizend euro cash

25 sloffen sigaretten

25 dozen Bar-le-Duc grootverpakking

Zo'n stomme gereedschapset van een bouwmarkt

En neem ook wat wat die first aid kits mee

Touw

Tie-wraps

IJzerdraad

Bijl

Krik

RPG

Porno

Laserpen

Burner phones

Kruidenrekje

Weegschaal (optioneel)

Pioniersschep (opvouwbaar)

Handschoenen

Werkschoenen

100 Aanstekers

Waterzuiveringstabletten

Een jaar aan blikvoer met THT 2027

10 jerrycans brandstof

5 x propaangas

Zwitsers zakmes

Wasknijpers

Heel veel nootmuskaat

Alle GS muziektopics van Mosterd op een cassettebandje

Cassettespeler op batterijen

Batterijen

Dekentjes (wol, katoen, liever geen stikstof)

10 x WD40

Een Weber

Een Jacobus

La met opladers

Sterke drank

Een encyclopedie (heeft u wat te lezen)

Sylvie Meis St-Tropez uitgeprint (heeft u wat te kijken, met de zaklamp)

Een boek van Bregman (heeft u wat te lachen)

Succes!