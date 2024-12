Voortekenen, tekenen aan de wand, donkere wolken die zich samenpakken. RTL heeft een document in handen getiteld 'Praatstuk Verkenning Opkomstplicht' en goed, het is maar een document, maar dat hele "uitwerken impact mogelijke reactivering opkomstplicht (personeel en materieel)" gebeurt natuurlijk niet uit hobbyisme of uit voorliefde voor het opstellen van documenten. Nederland dient zich voor te bereiden op een serieus militair conflict, de komende vijf tot tien jaar: "De Russische inval in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten en diverse andere brandhaarden hebben opnieuw aangetoond dat veiligheid niet vanzelfsprekend is." Op dit moment hebben we circa 42 duizend beroepsmilitairen en dat is: niet genoeg, dus vandaar deze 'theoretische exercitie'.

Ondertussen, een willekeurige vmbo-docent in de T: "Twee procent is niet genoeg (...) Met dit percentage ben je de komende jaren veilig, maar op de langere termijn niet. Het kan een keuze zijn om dat te accepteren, maar ik denk dat niemand dat wil (...) Laten we kijken naar hoeveel Nederland uitgeeft. Aan pensioenen ongeveer 7 procent, aan gezondheidszorg 10 procent en sociale zekerheid 10 procent. Dat kan allemaal overeind blijven. Er is van deze drie dingen een flintertje nodig. Dat zal ongetwijfeld effect hebben op je welvaarts-beleving. Maar daar staat tegenover dat je wel veilig bent."