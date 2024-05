Boots on the ground, kent u die term? MinDef Kajsa Ollongren (D66) sluit niet uit dat Nederlandse militairen naar Oekraïne vertrekken als Kiev daar om vraagt. Instructeurs om precies te zijn. Nederland traint Oekraïeners nu in onder meer Duitsland, Polen en Nederland maar dat kan ook in het land zelf, zegt ze."We gaan helemaal uit van wat Oekraïne nodig heeft. Zij vechten die oorlog. Dus we moeten ons aanpassen aan hun behoeften." Een en ander doet ze in navolging van de Fransen. Enfin, Nederlandse militairen kunnen dan mogelijkerwijs een Russische bom op hun kop krijgen maar daar heeft ze over nagedacht: "Dus als we zo’n verzoek zouden krijgen van Oekraïne, moet dit zwaar meewegen." In ander nieuws: ze gaat ook een Patriot-systeem voor Kiev knutselen.