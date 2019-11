Komen we toch nog even terug op het debat in de Kamer betreffende de leugen van Jeanine Hennis over de burgerdoden door Nederlandse bombardementen in Irak. Want Gianluca Rocchi was niet de enige man die gisteravond nogal onbegrijpelijke beslissingen maakte. Minister Ank Bijleveld kon er ook wat van. Tussen neus, lippen en een stamelende D66-woordvoerder door wees die namelijk met een hele dikke verantwoordelijkheidsvinger naar 'betrokken ministeries' (debat terugkijken daarrrr, feitenrelaas hierrrr). Lijkt ons een beetje dom, maar desalniettemin hartelijk dank mevrouw Bijleveld.

Want de betrokken ministers op de betrokken ministeries zijn Bert Koenders (haha), Ard van der Steur (haha), Lilianne Ploumen (stemde gisteren als Kamerlid voor de motie van wantrouwen), en... Mark Rutte. Volgens Bijleveld is het 'aannemelijk' dat deze ministers in 2015 ook zijn geïnformeerd over de burgerdoden. En als het aannemelijk is dat Mark Rutte in 2015 betrokken was bij de informatie over burgerdoden. Dan is het ook aannemelijk dat Mark Rutte betrokken is bij het voorliegen van de Kamer. Maar dat is raar. Want Mark Rutte liegt nooit.

EN OH JA: Wanneer treedt Jeanine Hennis eigenlijk af als Hoge Vertegenwoordiger van de VN in Irak?

Hee. Waar was ex-vice-premier Lodewijk Asscher eigenlijk tijdens de stemming?