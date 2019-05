Ja Lodewijk het is "vrij uniek" dat een Nederlander kans maakt op zo'n hoge positie binnen de EU.

Fijn voor die Nederlander die Frans Timmermans heet. Ik gun hem een lang, gelukkig en rijk leven. Van harte kerel.

Maar wat heb IK eraan als er "een Nederlander" op "een hoge positie" binnen de EU zit? Moet ik dan trots zijn? Zo van "wij Nederlanders hebben toch maar lalalala" ?

Het levert de Nederlandse burger helemaal geen ene ZAK op, nada. nakkes, niks. Ja, nog meer tekenen bij de kruisjes die Juncker aanwijst, nog meer buigen naar Brussel, nog meer naheffingen, nog meer belastingen, nog meer import van immigranten, nog meer "diversiteit" welks onder het kopje "overig" geschaald gaat worden. Een fijn vooruitzicht. En Frans? Frans mag dan "die Nederlander" zijn waar we zogenaamd trots op moeten zijn. Want Frans zorgt ervoor dat de rechtsstaat in Polen gewaarborgd is.

Het zal me aan mn blanke reedt roesten hoe het gesteld is met de rechtsstaat in ff-in Pólen.

Ik vind het stukken interessanter of mijn oude moeder over een paar jaar nog ergens een veilige plek kan vinden, of dat we over 10 jaar hier nog überhaupt de rekeningen kunnen betalen omdat we de Portugezen, de Oekraïners, de Italianen, de Grieken, de Polen, en half fúkking Afrika van bed, bad en brood moeten voorzien. Dus bok lekker even op met je prietpraat over hoe "wij" de wereld wel niet gaan redden, hoe trots "wij" moeten zijn omdat er een volgevreten gecorrumpeerde schreeuwlelijk ergens in Brussel een "belangrijke positie" bekleed. Ik wil zien dat er hier, in Nederland, mensen belangrijke posities bekleden. Mensen die zorgen dat Nederland beter gaat worden, verlost gaat worden van de Brusselse dictatuur, verlost gaat worden van de aanstaande transferunie, dat mensen zekerheid geboden gaat worden over hun pensioenen, over hun inkomen, over hun belastingen, over hun veiligheid; kortom over HUN toekomst.

Die toekomst van Frans, die zal mij gvd worst zijn. Als die pik omhoog nu gvd nog stééds niet binnen is dan is hij nog dommer als dat hij zich voordoet.