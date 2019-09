Even een aantal oprechte vragen hoor, want we proberen de antwoorden maar gewoon te crowd sourcen.

Volgens Greta gaan we weer eens allemaal dood en wel morgen, hoe durft u. Maar goed, hier onze vragen, graag uw antwoorden en suggesties in de comments.

1- Er is ongetwijfeld heus wel iets aan de hand met de planeet, en wat we allemaal in de atmosfeer dumpen is ongetwijfeld ongunstig en ongezond. Maar wie of wat spreekt er nu eigenlijk door Greta en de gehele infrastructuur die haar draagt? Zoals Jung zei, mensen hebben geen ideeën, ideeën hebben mensen. Zijn ze gewoon compleet bevangen geraakt door het zondvloedmotief? Heel vreemd zou dat niet zijn. Wereldwijd zijn er minstens 38 grote zondvloedmythes, waarvan degene op verschillende continenten waarschijnlijk onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. De mensheid lijkt dus letterlijk hard wired om het archetypische zondvloedmotief te zoeken en te vinden, en er is psychologisch dus wel nét iets meer gaande is dan #UniteBehindTheScience.

2- Is de psyche eigenlijk wel in staat van "de planeet" te houden? Of zeggen/denken mensen dat vooral, maar speelt er eigenlijk iets anders? Kun je meer van de mensheid dan van mensen houden? 1 dood is een tragedie, miljoenen doden een statistiek, een beetje dat idee, zeg maar. Zijn we wel echt in staat tot liefde voor zoiets als "de planeet"? Het voelt te abstract ergens.

3- Is het in plaats van liefde voor de planeet niet ook vooral een haat voor mensen? De Greta-kliek spreekt de wereld aan alsof het de nazaten van Kaïn zijn, en niet die van Noah. Maar in de lore is Kaïns bloedlijn al uitgeroeid en wel door de vorige zondvloed. Nja, moeilijk moeilijk, en nu memes.

