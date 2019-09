Nou, wij zaten in een kantoortuin achter onze laptop te lezen dat er wereldwijd minstens 38 zondvloedmythes bestaan, waarvan ze ten minste per continent volstrekt afzonderlijk van elkaar ontstonden. Je zou dus bijna gaan vermoeden dat de mensheid letterlijk hard wired is om het archetypische zondvloedmotief te zoeken en te vinden, en er dus misschien wel nét iets meer gaande is dan #UniteBehindTheScience. Maar goed, in anders nieuws staken beautiful humans* over de hele wereld nu dus tegen klimaatverandering. Na de breek nemen we u even mee op reis, maar we beginnen natuurlijk onderstaand. Want blanke Duitsers zijn weer eensgezind en dan weet u dat de ideologische bevrijding nabij is. Sie sind wieder da, "Like the sea we rise!"

Frans mansplaint het nog één keer

Hezbollah ook van de partij

Nog een generatie vermoord door de Oranjes

Ook Amsterdam levert 30 demonstranten

Blue lives

Sterkte

Ondersteboven doet ook mee

India doet ook mee

En goddomme zelfs Pakistan

A F R I K A

Warsaw Uprising!

Ierland een kwartier gestopt met drinkene

Ook niet meer wat het ooit was