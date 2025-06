Zie je nou hier waarschuwen Timothy Snyder, Charles Groenhuijsen en @mmeeuw dus al jaren voor en omdat jullie weigerden te luisteren zoals jullie wel vaker weigeren om te luisteren is het absolute doemscenario realiteit geworden: totaalfascisme. Dit heeft niets meer met democratie te maken in Amerika worden mensen nu GEDEPORTEERD als ze memes over het regime op hun telefoon hebben staan. Sorry hoor maar daar hebben we Hitler nooit op kunnen betrappen. Dood- en doodziek, wie de spot drijft met JD Vance moet meteen het land uit.

Ja, althans, dat lazen we gisteren her en der op het internet. Kwam van de Daily Mail, en kreeg in Nederland weinig tractie, behalve bij de Telegraaf ('Noorse toerist geweigerd bij VS-grens om JD Vance-memes') en op de allerdufste echokamer van de moderne tijd, www.joop.nl. Journalistiek doordrenkt met wensdenken, altijd goed. Wat wil het geval: een 21-jarige Noor die de toegang tot de VS werd geweigerd claimt dat het was om een Vance-meme op zijn telefoon. Op zijn beurt claimt Amerika dan weer dat het ging om 's mans drugsgebruik, dus er is eigenlijk geen nieuws, maar gewoon een jong ventje met een sterk (en onwaarschijnlijk) verhaal. De Daily Mail zelf heeft kop en artikel inmiddels aangepast, maar dat gaat tante Hannie uit Nijmegen er natuurlijk niet van weerhouden dit bericht nog tot diep in 2028 te delen in de familieapp.

(Uitstekende meme trouwens, daar niet van)