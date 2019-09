De broer van de kroongetuige was al vermoord, nu ook zijn advocaat. Allemaal in een theatraal proces zonder publiek dat hooguit een onuitvoerbaar verstekvonnis zal opleveren. Ridouan Taghi ligt op de grond van het lachen, wij blijven schuiven met ordners, in een strijd tegen kogels.

Femke Halsema kwam direct met de Pavlov-reactie van iedere waaiboompresident. Het zoveelste teken aan de wand werd afgedaan als een totaal onverklaarbaar onverwacht incident. Dit is iemand die doet alsof een hectometerpaaltje langs de snelweg een eenmalige anomalie is. Na een reeks moorden, vergismoorden en een onthoofding zijn nu zelfs academici aan de beurt.

Volgens Femke was dit de eerste keer dat een advocaat was omgelegd. Ze "vergat" de moord op advocaat Evert Hingst. Zogenaamd bankier van de onderwereld, alsof daarmee zijn dood acceptabel is. Duizenden bankiers op de Zuidas die meewerken aan belastingontwijking en -ontduiking hebben geen pensioen meer nodig als dit de norm wordt.

Fred Grapperhaus ging direct teams formeren en zelfs de NTCV wordt er bijgehaald. Niet langer zijn alleen de strijd tegen kindermisbruik en terrorisme reden voor draconische maatregelen, de veldslagen van de drugsmaffia midden in stedelijk gebied zijn dat eindelijk ook. Het wordt een compleet ongelijke strijd. Jarenlang hebben kabinetten ingezet op meer blauw op straat en de rest verwaarloosd.

Waar Grapperhaus als staatsman een paar grote teams formeert in het kader van adhocbeleid en brandjes blussen, komen deze ervaren rechercheurs vooral uit andere teams. Een fatsoenlijke krant kan een complete zaterdagbijlage vullen met de ernstige zaken die nu op de plank blijven liggen. Gemiddeld wordt 80% niet onderzocht. Ferd vult het ene gat door het andere te graven.

De politie moest zichtbaar zijn. Blauw op straat voor uw blauwe enveloppe. Terwijl je dieven vangt door te sluipen in de nacht. Niet alleen is de recherchecapaciteit zielig, door jarenlange bezuinigingen is veel kennis over dit mensenwerk en over criminele structuren verloren gegaan. Terwijl de drugsmaffia als een geoliede machine door de stad walst, komt de NTCV kijken.

Een papieren tijger die door politici is uitontwikkeld om de illusie te wekken dat er 'iets' gedaan wordt. Een man die de complexiteit van religieuze guerrilla-oorlogen en liquidaties in het bijzijn van kinderen mag samenvatten in een dreigingsniveau. Het ontlast vooral het publieke debat, geen eindeloze discussies hoe erg het vandaag is op basis van anekdotische nieuwsberichten.

De moord op een advocaat maakte pijnlijk duidelijk hoe fictief en vruchteloos de miljoenennota is. Binnen de scrum-filosofie bestaat de term technical debt. De verborgen kosten van vergeten investeringen. Als die te hoog oplopen, kan je in de situatie komen die niet meer oplosbaar is. De drugsmaffia is zo internationaal, gewelddadig, rijk en machtig, dat het ieder ingrijpen zal overleven.

Dit is niet meer een dossier waar een breed lachende wijkagent de orde kan herstellen. Of waar politie en justitie met vervolgingen de ontspoorde trein op de rails kunnen krijgen. De straatdealertjes worden sneller vervangen dan opgepakt. Dit is dweilen met de kraan open. Het levert vooral kosten en onbemiddelbare uitkeringsgerechtigden met een strafblad op.

Je zou kunnen overwegen dit dossier deels over te dragen aan inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Behalve wat ethische bewaren, zijn deze diensten nog aan het herstellen van de nekslag van minister Plasterk. Die zette eerst fors het mes in de AIVD, om een paar jaar later het geld weer netjes te retourneren. Helaas waren toen al ervaren krachten gevlogen, en kennis verdwenen.

Hetzelfde liedje bij militairen, zwaar onder de NAVO-norm: het beetje nieuwe geld wordt besteed aan nieuwe keukens, om te zorgen dat de militairen niet meer ziek worden, en de keuken niet gesloten door de NWVA. Ervaren krachten verdwijnen omdat kazernes om politieke redenen tegen hoge kosten worden verhuisd naar uithoeken.

Hier kan alleen nog de Koning met zijn verse baard plaatsnemen op zijn witte schimmel en de woestijn intrekken. Zoals in Judge Dredd afzwaaiende rechters als zendeling richting de verdoemde aarde trokken. Een nieuwe kruistocht tegen het kwaad. Om daarna als Paul-Muad'Dib het duel aan te gaan.

Of Ridouan Taghi de opdrachtgever is weten we nog niet, de beste man is nog nooit veroordeeld, hij heeft geen strafblad. Als hij echt de grote man is zoals het OM beweert, moeten we totaal in paniek raken hoe makkelijk het is uit het zicht van de autoriteiten te blijven. Criminelen leven van dag tot dag, deze strafrechtelijke bedreiging zit ver buiten hun belevingswereld.

Willem Holleeder kreeg in juli 2019 levenslang voor moordaanslagen in 2002 tot en met 2006. Hoe logisch het ook is dat zulke gigantisch onderzoeken en vervolgingen tijd kosten, ondergraaft dat tijdsverloop al het nut. Tegen de tijd dat de ene kop van deze draak is afgehakt, zijn er al drie nieuwe aangegroeid.

Wie de strijd nog kent die Italië tegen haar maffia geleverd heeft, kent onze toekomst.