Aanstaande dinsdag GEEN livetopic over de Marengo-zaak. De rechtbank heeft namelijk besloten dat er geen pers en publiek aanwezig mogen zijn bij de pro forma zitting in het proces tegen onder meer Ridouan Taghi. Taghi zelf is ook afwezig, want die is ondanks een beloning van honderdduizend euro nog steeds voortvluchtig. U mag dus niet weten wat er gebeurt in het proces waar de broer en de advocaat van de kroongetuige voor moesten sterven. En u mag niet horen met wat voor verklaring advocaat Inez Weski gaat komen. Triest.

UPDATE: Moordenaar Derk Wiersum waarschijnlijk tussen 20 en 25 jaar oud.