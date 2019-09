Dilemma. Heeft Peter R. hier een punt? Of lult-ie weer eens uit zijn rondneukende parenclubnek? Moet de beloning voor het erbij lappen van advocatenmoordenaar en MocroMaffia Baas Ridouan Taghi naar 2,5 miljoen ipv die luizige 100K? Ooit vroeger toen was honderdduizend echt wel best veel. Maar anno 2019 is het volgens De Vries een fooi. En Peter kan het weten, want die krijgt voor iedere keer dat hij op tv is 2500 euro, schoon in het handje. Maar zouden er echt Marokkanen zijn die hun nationale narcoheld Ridouan Taghi gaan verraden voor wat rotcenten? Na al die vergismoorden, hoofden op stoepen, broedermoorden en het omleggen van een advocaat? Jeweetzelf: wie praat, die gaat.