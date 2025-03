Ga nou vooral geen culturele antropologie studeren, het levert niets op, een onherroepelijk opstapje tot langdurige werkeloosheid of een bestaan als maaltijdbezorger, zou je zeggen, maar dat is allemaal buiten de Gemeente Amsterdam gerekend, want in de hoofdstad schieten ontzettend veel mensen elkaar dood, of steken op elkaar in, of laten eens een bom afgaan in een portiek, en zoiets gilt natuurlijk om een cultureel antropoloog, iemand die bereid is om etnografisch onderzoek te doen tussen de rondvliegende kogels. Bloederige moordpartijen oplossen met het vroege werk van Bronislaw Malinowski, wat een uitstekend idee. Na elke prikpartij citeren uit een onderzoek van Evans-Pritchard, waarom is niemand hier eerder op gekomen? Het is de gemeente, dus er valt ook nog eens aardig wat te verdienen. Wie biedt?