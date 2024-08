De rellen zijn geen gevolg van nepnieuws. Het Verenigd Koninkrijk is nog bezig met het verwerken van de grooming affaires . Migranten bleken decennialang minderjarige meisjes te verkrachten, aangiften bleven op de plank liggen . Het was politiek te gevoelig. Achteraf werden ruim duizend daders gepakt, er zijn er veel meer. Dit heeft onnodig ontelbaar veel meisjes voor het leven beschadigd.

Dat de daders van seksuele uitbuiting voor 90% een migratieachtergrond hebben, mogen we dus niet meer schrijven. We worden teruggeworpen naar het feodale, middeleeuwse systeem waar we de boodschapper vermoorden. Waar klokkenluiders eindigen in een camper . Het is een wonder dat we deze informatie hebben, want politici, justitie en politie weigeren te tellen.

Doordat deze "heren" decennialang ongehinderd mochten doorgaan, konden ze hun eigen reputatie, en de reputatie van hun religie, etniciteit en afkomst tot de grond toe afbranden. Mensen uit dezelfde bevolkingsgroepen betalen voor hun wangedrag. Zij krijgen de rekening voor een cultuur die vrije vrouwen als minderwaardig ziet, en voor een gebrekkige rechtsstaat.

Er is een generatie (kinderen van) migranten opgegroeid met het idee dat dit normaal gedrag is. Ze zagen alfamannetjes uit hun omgeving deze zware delicten plegen, en ze zagen deze mannetjes ermee wegkomen. Als iets zo vaak, zo lang gedoogd wordt, wordt het genormaliseerd. Zo werd het idee geboren dat wulpse blanke vrouwen een vrijelijk verkrijgbaar wegwerpartikel zijn.

Die houding is merkbaar op straat, met name in het uitgaansleven. Het uit zich in intimidatie, bedreiging en seksueel ongewenst gedrag. Onze maatschappij heeft hier geen goed antwoord op. Uitsmijters en politieagenten doen hun best, maar het blijft dweilen met de kraan open. Er ontstaat een straatcultuur waar alleen tribale machtsblokken kunnen overleven.

De steekpartij op een Taylor Swift-dansfeestje voor kinderen is hier de druppel die een ruimhartig gevulde emmer deed overlopen. Zou dit een incident van een eenling zijn, was de vlam nooit zo gigantisch in de pan geslagen. Deze aanslag was een verlate aanleiding, geen oorzaak. Er is zo veel onverwerkt leed, dat er helemaal geen noodzaak is om met nepnieuws mensen op te ruien.

Benadrukken dat de dader van de steekpartij in het VK geboren is, terwijl beide ouders uit Rwanda komen, verdraait een detail. Hier proberen nu.nl en de Britse rechtbank de problematiek met tweede en derde generatie allochtonen te ontkennen. Dat is kansloos, want daar hebben mensen die soms op straat komen eigen waarnemingen van. Er is ook zat onderzoek naar.

Nu.nl ging nog een stapje verder. Ze noemen nog net de drie mensen die doodgestoken zijn, de tien andere slachtoffers worden vergeten. Paginalang probeert nu.nl nepnieuws de schuld te geven, terwijl het zelf de casus incompleet schetsen, en vervolgens niet in context plaatsen. Het is een vorm van struisvogelpolitiek die misschien in het reservaat nog een beetje werkt.

Het rijksbeleid om geen gevoelige statistiek te turven, blokkeert de mogelijkheid beleid op dit onderwerp te evalueren. Het blokkeert de mogelijkheid onderbuikgevoelens te bevestigen of te weerleggen. Eigenlijk nemen politici en beleidsmedewerkers aan de voorkant het besluit te falen door niet te turven. Het gebrek aan harde data geeft als toetje ook nog eens nepnieuws vrij spel.

Dankzij de WODC-affaire kunnen we wetenschappelijk onderzoek naar politiek gevoelige onderwerpen zoals criminaliteitscijfers gerangschikt naar het daderprofiel niet vertrouwen. Er werd namelijk geen verbeterproces gestart, de klokkenluider werd afgeluisterd om een lekje boven tafel te krijgen. Het OM was hard bezig met de bronnen van de pers, fraudeurs werden ontzien.

Onze Nederlandse politieke correctheid brengt ons in een informatieleegte. Ik ben zo vrij om aan te nemen dat landen met een vergelijkbare economie, migratieverleden en politiek correct beleid, vergelijkbare problemen en statistieken hebben. Ik ben maar een simpele internetamoebe, het rijk heeft honderden miljarden euro's in beheer om dit netjes te registreren en bij te sturen.

Ik wacht eventjes rustig af of deze censuur ook gaat gelden voor demonstraties die oproepen tot de vernietiging van Israël of de regenbooggemeenschap. Althans, dat was ik van plan tot ik las dat deze demonstranten zichzelf mogen reguleren, en Starmer vindt dat deze zelfregulatie goed werkt. Check dit eens bij veteranen die tijdens dodenherdenking belaagd werden.

De Palestijnse vlag mag je vrolijk zwaaien, terwijl je oproept tot genocide. Loop je met een Britse vlag, dan word je verdacht van racisme en bij de eerste opmerking opgepakt. Ben je openlijk Joods naast een Palestinademonstratie? Dan is dat opruiing en wordt er gedreigd met arrestatie. Deze tweedeling is de gemiddelde Brit niet ontgaan. Het beeld is duidelijk, er is gecapituleerd.

Je kunt niet verbeteren wat je niet benoemt.