Opvallend interview in De Gelderlander vandaag met criminoloog Jelske van Leeuwen en oud-politiecommissaris Marcel Lieskamp, beiden uit Nijmegen, die onderzoek hebben gedaan naar daders van seksuele uitbuiting. Wat blijkt? 90 procent heeft een migratieachtergrond en ze vallen na hun straf terug in hun oude gedrag. Dat veel daders een migratieachtergrond hebben wisten we al (zie bijvoorbeeld dit onderzoek uit 2021), maar bij het laatste rapport werd dat onwelgevallige feit door de Rapporteur Mensenhandel op pagina 57 verstopt en vakkundig uit de media gehouden (NOS, maar ook bijvoorbeeld Volkskrant, RTL Nieuws en NRC).

Benieuwd hoeveel shit Van Leeuwen en Lieskamp over zich heen gaan krijgen na afschuwelijke teksten als "Of die afkomst een rol speelt en zo ja welke, kunnen ze niet zeggen, waarschuwen de auteurs. Hun motief kan ook puur door geld gedreven zijn, omdat zij afkomstig zijn uit achterstandswijken vol armoede." of "Hoe komt het dat deze groep oververtegenwoordigd is binnen deze vorm van criminaliteit? Zouden culturele factoren, visie op de vrouw, waarden en normen, de lage economische status van deze dadergroep, van invloed kunnen zijn?” Geloof de wetenschap! Stop desinformatie!