Oh oh rechtszaak

Barbie, die eigenlijk Samantha de Jong heet, is al een hele tijd uitgebuit. Dat begon natuurlijk bij RTL, dat heel veel geld verdiende met een realityserie waarin Barbie optrad, daarna heel veel geld verdiende met nog een realityserie over Barbie, daarna heeft het Algemeen Dagblad heel veel geld verdiend met moreel verontwaardigd zijn over de seksvideo van Barbie, en nu staan vier mannen en een vrouw terecht voor het seksueel uitbuiten van Barbie en vijf andere vrouwen. "’Barbie’ zou zijn mishandeld, gefilmd voor erotische video’s die online werden verspreid, en gedwongen geld af te dragen. Ze zou ook zijn gedrogeerd, opgesloten en bedreigd met geweld als ze aangifte zou doen. Haar persoonlijke bezittingen, zoals haar rijbewijs, hond en telefoon, zouden zijn afgepakt. Het misbruik vond plaats tussen mei 2021 en augustus 2022 in Den Haag en Hoofddorp." Verdrietige zaak over een verdrietig slachtoffer van een verdrietige cultuur, Saskia Belleman is erbij (als small man Elon twitter weer repareert).