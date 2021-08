Waar te beginnen in dit treinramp-artikel in de Volkskrant? Waarom staat het nepnieuws nog online? Waar is de ophef? Waar de woedende Tweet van Greet? Enige wat er van die ranzige baggerpuinbak klopt is dat het hosmoo-feestje te 020 in het begin best gezellig was. Oke, ze stonden openlijk te neuckseksen op die loopbruggen in de Reguliersdwars, en dat kon allemaal maar. En toen werd de Pride een soort Koninginnedag, waar half Nederland halfblote aapjes kwam kijken. En toen werd de Pride een optocht voor politieke partijen. En toen werd de Pride een speeltje van brand managers bij ABN/AMRO en Rabobank. En ondertussen importeerde de VVD tien jaar lang de middeleeuwen. En toen was het feestje niks meer an. Maar het is allemaal de schuld van Wilders en Baudet. Ga je drekbek spoelen De Haan, je stinkt. Oh, en over Frédérique komt binnenkort schokkend nieuws (we zijn nog even aan het googlen). En wat er toen gebeurde zal u verbazen.

Mooi was die tijd...