Helder verhaal van de NOS over nieuw onderzoek naar kenmerken "daders seksuele uitbuiting" (oftewel loverboys, maar dat mag je vast niet zeggen van de Libelle ). Dat blijken namelijk heel vaak mannen (verrassing) te zijn van jonger dan 25 jaar. GOH. Maar wat voor mannen dan? "Daders komen veelal uit een onstabiele gezinssituatie, hebben vroegtijdig hun school verlaten en zitten in een criminele omgeving." Ahaa. Maar zouden ze dan misschien ook? Mag je er dan van denken dat? Nee toch zeker? En de NOS schrijft er ook niets over toch? Dan is het zeker niet relevant!

Kijk dan. In dit plaatje is het duidelijk te zien. Van de daders van seksuele uitbuiting is 73% allochtoon, of als je dat niet meer mag zeggen van je geloof: van niet-Nederlandse herkomst. Bij de 'niet-criminele controlegroep' (beetje vaag samengesteld, maar het gaat in ieder geval om niet-criminelen met hetzelfde geslacht en geboortejaar als de daders) is dat maar 31%. 73% is meer dan het dubbele van 31%. Een dikke oververtegenwoordiging dus. Als je alleen kijkt naar geboortelanden zijn de "vier traditionele migratielanden" (Marokko, Turkije, Suriname en de vml. Antillen) nog zwaarder oververtegenwoordigd. "Zo zijn daders van binnenlandse seksuele uitbuiting vaker geboren in één van de vier traditionele migratielanden: 21% ten opzichte van respectievelijk 11% en 4%". Maar hee. Giselle van Cann vindt misschien dat de een zijn loverboy de ander zijn vooroordeel is, dus deze informatie is voor u NIET RELEVANT.