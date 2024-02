Hadden wij even gemist maar gelukkig zijn ze bij de Libelle nu ook klaar met exclusief taalgebruik. Het weekblad voor Satisfied Nederland droeg jaren (on)bewust bij aan koloniale en patriarchale onderdrukking, alsook aan discriminatie, racisme en homofobie. Maar nu niet meer, want nu is er een stijlboek voor inclusief taalgebruik. Van Libelle. Voor jullie. Maar ook een beetje voor ons, want het is GENIETEN. Zo kon je vroeger de Libelle niet openslaan of er stond wel iets in over de Bijlmerramp, het was Bijlmerramp voor, Bijlmerramp na, een bijlage 'Recepten voor bij de Bijlmerramp', zeven tips voor mooie kleding voor bij de herdenking van de Bijlmerramp, essays over de ethiek van zelfbevrediging na de Bijlmerramp, inspirerende vakantietips naar aanleiding van de Bijlmerramp en natuurlijk de veelbesproken Bijlmerrampspecial van de Libelle, maar dat is nu verleden tijd. De Libelle schrijft (eindelijk, mogen we wel zeggen) nu ook gewoon 'ramp met een vliegtuig dat neerstortte in een buurt die door veel mensen/hen/hun de Bijlmer wordt genoemd'. Meer voorbeelden van de vooruitgang, die maar vooruit gaat, na de breek.