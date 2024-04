Yessssss (de) Libelle bestaat negentig jaar!!! De 1996 Caroline Tensen onder de vrouwenbladen. Wij kregen vroeger al die bladen joh. De Fancy, voor onze zus. Dan grapten we weer of de Fancy een minister of een hoofdredacteur heeft, maar we zijn mooi links ingehaald door die scherts. We zien Kajsa Ollongren immers liever een ranglijstje maken van best kloppende keukengardes dan dat ze het commando heeft over onze bommen en granaten. Stiekem lazen we natuurlijk wel, vooral Vrijen & Jij, waar 'Niels' dan weer snedig antwoord gaf op een vraag over de niet-ingedaalde balletjes van ene Timon (13). Kun je klaarkomen van sperma in je navel? Ja Bikkel, dat kan. Enfin, onze vader las natuurlijk alleen de krant, maar onze moeder had de Libelle. Geen abonnement, maar die kreeg ze dan weer eens van mensen die niet wisten welk verjaardagscadeau ze moesten geven. Zat ze weer met vijf dezelfde Libelles het recept voor een of andere vlaai uit te spellen.

Libelle negentig jaar, we nemen haar weleens op schoot bij de kapper. Of bij de snackbar, als we de Donald Duck niet meer kunnen vinden tussen de hongerige kinderen-kwijl. Libelle is al negentig jaar echt een uitstekend blad voor columnistes als Nynke de Jong (AD), Debby Gerritsen (AD), Pauline Bijster (AD), Anniek van den Brand (AD), Anne-Marije Buckens (AD), Jerry Goossens (AD). Maar ja, die zitten of zaten allemaal al bij het AD, wat dan weer de Libelle van de dagbladen is, maar dan met meer pretentieuze urgentie. Na de Libelle kun je nog naar de Saar en dan is het klaar. Ook worden we online weleens in zo'n slinkse clickbait gezogen ('Zo slecht is aangebrand eten', 'Ik word er vrolijk van en opgewonden natuurlijk', 'Mijn hart slaat over: gaan Han en ik opnieuw ruziemaken') en dan gieren we linea recta weer naar de uitgang, want die site lijkt wel een digitale etalage van Loods 5. We hebben dan ook geen Libelle-abonnement hier op GSHQ, mag niet van Pritt. Net te weinig seks, net te veel maandverband.

Desalniettemin: lieve oma's van Libelle, van harte gefeliciteerd met jullie negentigste verjaardag, namens iedereen hier van GeenStijl. Ook namens de reaguurders, lees hieronder maar ⬇️