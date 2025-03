Er waait een frisse, vrije woord-smorende wind door Groot-Brittannië, die ook nog eens hartstikke preuts blijkt en dus weinig rokjes omhoog zal blazen. Nu zijn we weer boos over: undercoveragenten die tijdens het undercoveragenteren zo nu en dan een vrouwspersoon die onderdeel uitmaakt van het onderzoek wisten te verleiden, let wel, - 'without disclosing their true identity to them'. Ja wij kennen spionage ook alleen maar van tv maar is dat niet het hele eieren eten, dat je niet meteen laat weten wie je bent en wat je wil? Bovendien, wie verzwijgt er nou niet weleens wat op een eerste (of tweede, of derde, of vierde, of vijfde, et cetera) date. Het ging om spionagewerk naar groepen activisten, hoofdzakelijk maar zeker niet alleen van linkse snit, en het onderzoek naar dit "wangedrag" heeft dus een godvergeten decennium gelopen.

In ieder geval goed opletten als Hannah Prins plotseling zwanger blijkt dus.