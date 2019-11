GeenStijl is 1 jaar zelfstandig, terug in redactioneel eigendom alsof het 2003 is, en Jezus Grrristus wat een onhebbelijke teringzooi is dat geworden voor het thuispubliek. Bakken met frisse nieuwe banners ontsieren de voorpagina en wij zeggen geen sorry, we zeggen zelfs: adverteerders, bedankt voor het vertrouwen. Nog erger: ineens gingen we gratis geld vragen voor content die al bijna 17 jaar gratis te lezen is, en voor eeuwig gratis te lezen blijft. En wat krijg je daar dan voor terug? Een stom kroontje bij een nickname die de meeste lezers nooit gebruiken, al die advertenties van de pagina af maar wel een Koepon van 15 piek waar je zelf geld bij moet leggen voordat ie wat waard is, een stom telefoonhoesje met roze printjes d’r op (‘Brievenbuspakketje, het mag ook echt niks kosten hè?’), en een wekelijkse nieuwsbrief met wat strooigoed aan extra content, teasertjes aan need to know intelligence van achter de schermen en - godnondeju - nóg een donatiebutton.

Ja, sorry daarvoor hoor, maar we blijven nou eenmaal graag bestaan. En dat lijkt verdomme best aardig te lukken, want gelukkig hebben ze bij de Azijnbode nog steeds een hekel aan ons (als ze ons veren in de poeperd zouden drukken, hadden we een groter probleem), zagen we in de gedeelde Google-agenda van Peter Vandermeersch (wachtwoord: ‘harvard’) dat ze aan het Rokin nog iedere week een proseccootje toasten op onze aftocht uit het Mediahuis, en zijn we nog steeds een irritatiefactor voor iedereen en z’n morele mainstreamerT die zonder onze aanstootgevende aanwezigheid een stuk comfortabeler onder z’n veilige mantel der liefde kon wegkruipen. Helaas: GeenStijl gunt de keizertjes nog steeds geen nieuwe kleren.

Gelukkig maakten we ook diverse nieuwe vrienden aan de Constructieve Kant van Medialand. Re-Shift, makkers, diepe buiging en eeuwige dank voor alles en Friso, jij ook bedankt voor het AdFactor-opkontje op het moment dat het er echt toe deed, en veel succes in all your future endeavours.

Met vijf man redactie aan de topicknoppen, twee paarse broeken aan de geldkraantjes, een halve FTE Oppermod die voor een hele werk heeft, en één zwaar overgeklokte Joris (met gelukkig een groeiend team van Helper Nerdy’s) aan de serverzijde hebben we in anderhalf jaar tijd, vijftien jaar TMG ongedaan gemaakt. Minimale bezetting, iedereen belast met dubbele taken en geen corporate met diepe zakken meer op om terug te vallen. Pritt - sowieso al anderhalf decennium >90 uur per week online - krijgt één keer in de week een paar uur verlof om haardhout te halen, de motormaaier over het groen van de compound te trekken en wat vegahapjes voor die meisje te Weberen. Van Rossem vervloekt iedere minuut dat ie geen topics kan tikken omdat de boekhouding, de aansturing, de salesplannen, de side projects en de ‘godverdomme al die kleine irritante kutdingen de hele tijd tussendoor iedere fucking dag opnieuw’ er godverdomme de hele tijd iedere fucking dag opnieuw tussendoor komen.

Maar we ramden er - één team, één taak - een GeenPeil Stemmentellen uit waarmee we 100 procent correct de uitslag voorspelden bij #EU2019 (dank, nogmaals, aan Josse, Sywert, Maurice, Dionne en alle awesome eindbazen in en rond het Freedom Lab, en ook aan Nieuwsuur en Pauw voor de eerlijke aandacht & open uitnodigingen), we waren mediapartner van de Zwarte Cross, waar we - Niks is Onmogelijk - een weekend lang video’s maakten, bier dronken, dagelijks op een ouwe Puch de loodzware bedevaart over de crossbaan maakten, bier dronken, twee avonden in de Schaterbar vulden met Hans Teeuwen, Tom Staal, een kruiwagen vol grappenmakers en een palet feest-DJ’s, en bier dronken met De Flikkers & drag queens in de backstage. Volgend jaar delen we - Rikie & weder dienende - opnieuw een Verlichte afbakbar met hen in het allemansland tussen Lichtenvoorde en Vragender.

Allemaal leuk & aardig natuurlijk, maar het belangrijkste moet bovenaan: we vulden de voorpagina iedere week met een honderdtal topics. Voor onszelf & de lol, want het is ons weblog, en voor een miljoenenbezoek, dat ons trouw bleef zonder bruine neuzen te halen bij de redactie. Integendeel & hemeltjelief:

Honderd topics, voor een ongezien de tiefus-kritisch publiek voor wie iedere sneer naar FvD als een dolk in de rug voelt, maar voor wie tegelijkertijd elke lofzang op Thierry als een valse noot op de voorpagina klinkt. Voor wie ieder topic dat niet over Het Islamprobleem gaat een verspild tijdslot is, en geen enkel topic dat wel over de islam gaat niet hard genoeg is. Voor wie Rutte, Ollongren en Klaver niet genoeg beschimpt kunnen worden, maar die zich ook vertwijfeld afvragen ‘wat we dan wél kunnen doen’. Voor wie Zentgraaff en Quid zijn opgeflikkerd naar De Joop, maar voor wie Ronaldo en Mosterd het soms goddomme ook wel heel links maken allemaal. Maar voor wie actief meedoen aan iets waar je achter kunt staan ook altijd een optie is, met een oprechte betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving.

Die samenleving staat soms helaas behoorlijk op scherp. Het is lastig je sanity te bewaren, zeker als je die steeds minder kunt toetsen aan dolende politici en hysterische MSM. We joristen dan ook meer dan ooit, want overmoed en emoties kunnen nooit zwaarder wegen dan de huisregels, maar ondanks de slechte naam die de reaguurders met recht verdiend hebben op het internet, is de Roze Khmer óók een powerhouse van gezond verstand, vileine (en dichterlijke!) humor enplustevens de ruggengraat van keihardium die de roze middelvinger fier priemend omhoog houdt en ons helpt de vrijheid van meningsuiting te vieren. Hier kan het nog. Híer wel.

We zeggen tot slot niks over cijfers, behalve dat we - tegen alle 50/50 voorspellingen in - een beter jaar hebben gedraaid dan de laatste drie jaar bij TMG. Goedkoop pandje betrokken, veel overhead gesnoeid, alleen wat nieuwe laptops gekocht, peperdure Dumpertboys achtergelaten, beetje de broekriem aangetrokken en met wat wilskracht het buikvet in spierkracht omgezet, maar bovenal: duizenden en duizenden Premiums en donateurs er bij gewonnen in het Stijlloze Schooljaar 2018/2019.

We danken iedereen en z’n dikke moeder voor alles & de opbouwende (of slopende) kritiek, de groetjes van Joris, poeslieve alsook kattenvalse prodent-smiles van de paarse broeken en een beleefde hat tip van de redactie. Hou het een avondje heel hieronder, want wij zijn zuipen. Oant moarn!

Premium Lid worden kan hierrr (toch leuk, zo’n gratis telefoonhoesje), doneren doet u daarrr, en wij hebben zin in het volgende vrije jaar. Bedankt voor het lachen!

p.s. die permaban-purge die we een jaar geleden al beloofd hebben, is eindelijk technisch mogelijk en komt er op korte termijn écht aan. Alle perma's opgeheven, dat zal ons een beste puinhoop geven...