De Britten kozen voor Brexit zodat ze nooit meer een via achterkamertjes gekozen leider hoeven te accepteren. Vandaar dat vandaag via het volstrekt logische systeem van een stemming onder 160.000 partijleden na een voordracht van 312 parlementariërs een nieuwe minister-president is gekozen. Hoe dan ook. BoJo gaat Brexit leiden. Boris Johnson dus, de door alle keurige media wegens een paar kromme bananencanards zwartgemaakte (als u één hitpiece moet lezen, laat het dan deze zijn) elitaire man van het volk, die voor de Conservatieven de laatste hoop is om die andere elitaire man van het volk Nigel Farage buiten de deur te houden. Johnsons tactiek voor de Brexit is even eenvoudig als ondoordacht: roepen dat je er op 31 oktober met No Deal vandoor gaat en hopen dat de EU met een betere deal komt. Fat chance dat die dikke nekken gaan buigen Boris. Hoe dan ook moet Johnson nu eerst zijn kabinet samenstellen, want iedereen en zijn Remainer is al afgetreden, en daarna rap een wereldwijde geopolitieke crisis voorkomen. Azijnchips, nootjes en lauw bier zonder schuimkraag! Livestream na de breek.

Dikke overwinning