Als je de gemiddelde Nederlandse mannenliefhebber vraagt wie de knapste Nederlander is, zal menigeen aankomen met namen als als Jan Kooijman (blegh), Arie Boomsma (lelijke natnet) of Michiel Huisman (wie?). Nee, in het VERENIGD KONINKRIJK. Daar weten ze wat mannelijk schoon is.

In het VK waarderen ze nog een ECHTE MAN. Lui die geen mannencirkels of exclusieve sportscholen nodig hebben en überhaupt niet weten wat 'in je kracht staan' inhoudt. Jeremy leerde ons het credo "SPEED AND POWER" en dat geldt bij hem vast niet alleen voor zijn rijkunsten. Jeremy werd in de herfst van zijn leven BOER en hij brouwt BIER. Jeremy heeft dan ook een bierbuik waar je u tegen zegt, maar dat maakt ons alleen maar HITSIGER. Als Jeremy grensoverschrijdend gedrag ervaart op de werkvloer, PEUNT HIJ IEMAND GEWOON VOOR ZIJN MUIL.