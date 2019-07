Ja ja, wordt de Nederlandse marine die niet meer is wat het ooit was nu toch echt naar het front geroepen door de Britse marine die niet meer is wat het ooit was.

Perzen die Arabieren haten maar wel dat met het zwaard gebrachte Arabische geloof als staatsdoctrine hebben, je zou er bijna spontaan vergeldingspiraatje van gaan spelen. 't Zit als volgt. Op 4 juli werd vanaf het Britse mediterrane grondgebiedje Gibraltar een Iraanse olietanker geënterd. Het schip werd verdacht van het smokkelen van ruwe olie naar Syrië, en dat is verboden onder EU-sancties. Vier dagen terug werd door Gibraltars Hoge Raad besloten het Iraanse schip nog een maand langer vast te houden. Een dag na die bekendmaking enterde de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde in internationale wateren de Britse olietanker Stena Impero van Britse rederij Stena Bulk, en legde het voor anker in de Iraanse haven Bandar Abbas. De Iraanse staatszender PressTV bracht vervolgens de bovenstaande beelden naar buiten. Ook werd een tweede schip van Britse rederij Norbulk Shipping geënterd, maar de militairen vertrokken na een paar uur weer en gaven het schip vervolgens vrije doorgang.

De Iraanse overheid doet nu voor de vorm alsof de Impero betrokken was bij een ongeval met een Iraanse vissersboot, maar dat geloven ze natuurlijk zelf niet eens. Powerplay op zee is het, niet heel veel meer. De onderstaande (best wel diverse crew) is overigens in orde. Op 11 juli wist het Britse fregat HMS Montrose een soortgelijke entering van een Brits schip te voorkomen, maar ditmaal waren ze er te laat bij. Zie na de breek de audio van de comms tussen de Impero, Revolutionaire Garde en de HMS Montrose. Maar goed, nu wordt ook de Nederlandse marine naar het front geroepen, en ligt er een formeel verzoek een militaire bijdrage te leveren aan de bescherming van de handelswaterwegen in de Straat van Hormuz. "Nederland zou diverse opties hebben om een bijdrage te leveren. Het sturen van een marineschip lijkt de meest waarschijnlijke bijdrage, als het zover zal komen," aldus RTL.

Foto van de daadwerkelijke entering, volgens Iraans persbureau Mehr News Agency