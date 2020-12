Het kalenderjaar begon jolly good, met de Brexit. Daarna sloeg corona de klok. En niet alleen de klok, maar ook op onze adem en op de hersenen van heel veel anderen. Ook present in 2020: de SJW-hetze. Arie Boomsma met zijn dikke moraalpaal. Hugo de Schoenen. De Amerikaanse verkiezingen. Thierry. Een toefje toeslagenaffaire. Een hoofdje islam. En nog veel meer, allemaal verzameld in het Grote Cortés Cortoon Jaaroverzicht 2020, na de klik, het jaar in plaatjes door onze gevierde huiscartoonist. Met niet alleen de tekeningen voor GS, maar ook voor andere opdrachtgevers. We hebben weer genoten, van 's lands beste cartoonist. 2016 HIER, 2017 HIER, 2018 HIER, 2019 HIER.

31 januari. Dogspeed and good luck!

Die maffe longontsteking in Wuhan, dat geloofden we allemaal wel. Die Chinezen hadden vast weer een paar ongekookte herders opgevreten, en dat was verkeerd gevallen, en daar hoorde je dan later niks meer over. Nee, in Europa ging het over de BREXIT. Het Verenigd Koninkrijk naait eruit. Of, zoals ze daar aan de andere kant van de plas zeggen, adieu.

5 februari.

Toen het coronavirus nog een Chinees virus was en het RIVM ons verzekerde dat we ons heus echt vast waarschijnlijk geen zorgen hoefden te maken wegens 'geen directe vluchten naar Wuhan', zat ONZE miniatuurversie van een grote koning (Spartacus) al bovenop het nieuws uit China, toen de mensen gewoon nog op straat omvielen in plaats van naar de ic werden gereden.

23 februari.

Krijg nou wat, een nieuwe columnist: @Alexander Sassen van Elsloo brengt u in zijn Bankblog alias Geldblog op de hoogte van alles wat te maken heeft met banken. En met geld.

7 maart.

Een cortoon voor Ome Syp, als keiharde punt achter, boven en onder een Sypiaans essay over de ondemocratie van de democratiehaters van Ondemocraten66.

10 maart.

We kampen niet alleen met een uitbraak van Covid, de kwast van de samenleving is gedoopt in een bak identiteitspolitiek met een afgrijselijke uitbraak van Deugvid.

14 maart.

Carnaval, wat was het gezellig, wat aten we/ze veel worstenbroodjes, wat hijgden we/ze elkaar in de nek, wat dronken we/ze veel schraal bier en wat stonden we/ze in Brabant met z'n allen in een kikkerpak kopstoten uit te delen aan agenten terwijl we wildplassend onze pik niet lieten zien aan een agente op een paard, dat kon ze immers nooit zien. Helaas werd de langstlichtste provincie van Nederland daardoor wel dé coronahotspot van Nederland. Cortoon voor het Eindhovens Dagblad.

21 maart.

Het werd toch wel serieus, die vleermuizengriep. Anderhalve meter, niesen in de elleboog, de ic's lagen vol en we hadden aan een enkel telraam niet langer genoeg om de doden te tellen. Dat was 21 maart. 21 maart dames en heren.

22 maart.

Fe-no-me-nale cortoon weer, deze, met telkens steeds meer maatregelen: kroegen dicht, bierkelders dicht, scholen dicht en dat allemaal tijdens de corona spring. Een jaarfavoriet...

28 maart.

... met nog meer corona in het Eindhovens Dagblad. Hoe de coronakogel de economie heeft kapotgesloopt.

Eind maart: HET CORONACAFÉ IS GEOPEND!

Gelukkig was er ook goed nieuws in Nederland! Terwijl de kroegen moesten sluiten bleef een dapper cafeetje gewoon open. Digitaal, weliswaar: ons eigen Coronacafé.

2 april.

Er was niet langer sprake van een Code Rood, er werd gesproken over een Code Zwart. Een acuut tekort aan intensive care-bedden om corona-patiënten in te verplegen. Het woord 'triage' werd maar weer eens van stal gehaald. Wie heeft recht op het bed? Die dikke columniste daar? Of toch dat kerngezonde opaatje daar?

Daarna in april.

Het werd het Woord van het Jaar: anderhalvemetersamenleving. Cortoon voor het Eindhovens Dagblad.

30 april.

En toen kwam de discussie over de Eurobonds: hoe onze Europese gratisgeldbroeders na jarenlang matig management de core landen met uitgestoken graaihand in hun DING FLOF BIPS nemen voor gratisgeld.

7 juni.

En NATUUUUUURLIJK was er ook iets anders dan corona: de Black Lives Matter-beweging bijvoorbeeld, in al zijn facetten, van mensen die oprecht aandacht vragen voor de situatie van zwarte mensen tot regelrechte terroristen, en hoe de MSM gretig op de bandwagon zijn gesprongen van de SJW-beweging.

17 juni.

Met in Nederland weer actueel, voor het eerst sinds 1566, de Beeldenstorm. Hoe censuur, identity politics, Black Lives Matter en kneusjes van NIDA het politieke debat wisten te beheersen. Nee, hoe ze het debat onmogelijk wisten te maken.

19 juni.

Femmes for Freedom van powervrouw Shirin Musa won de rechtszaak tegen de baardhaatbaardnekbaard van de moskee As-Soennah: meneer had reclame gemaakt voor meisjesbesnijdenis, maar in de rechtbank werd de benepen geest van baardmeneer de vrouwenhater besneden tot een taakstraf in zijn broekje.

3 juli.

Van alle lullen die we in 2020 hebben gezien, en we hebben veel lullen gezien, was de lul genaamd Arie Boomsma toch wel de allergrootste lul. Arie Boomsma is geen man met een lul eraan, Arie Boomsma is een enorme lul met een heel klein mannetje eraan.

Daarna.

Corona kon lekker de corona krijgen. Onze nieuwe show kreeg als naam CHIPS. NOOTJES. BIER! Hans Teeuwen opende het café, waar de stijlvolle Tom Staal en de dankzij één zwart spijkerjack evenzo stijlvolle Van Rossem allerhande volk van 'laag allooi' onder de bar mochten zuipen praten.

10 september.

Na maanden corona in Nederland wordt de balans opgemaakt. Vooral veel onduidelijkheden, veel vragen en veel onzekerheden. Cortoon voor het Eindhovens Dagblad.

19 september.

De kroonprins van het CDA, Hugoshenko, ligt zwaar onder vuur. Hoewel de huidige trend 'hugodejongekanniks' destijds nog niet zo heftig was, rees al wel de vraag: wat kan Hugo de Jonge eigenlijk wél? Inmiddels weten we allemaal wat Hugo de Jonge wel kan en dat is niks.

2 november.

De islam bestaat gelukkig ook nog in 2020. Theo van Gogh is nog steeds dood en Samuel Paty moet sinds dit jaar hoofdloos door het leven. Moslimextremisten proberen tijdens hun hapje van de slachtofferrollade het debat te kapen door te stellen dat het beledigen van de profeet strafbaar gesteld moet worden. Magische cortoon die u van meerdere kanten kunt aanschouwen - hier zijwaarts geplaatst - en hij is er ook als gruwelijke GIF (2mb). Bonusinterview: een interview met Cortés zelf, hiero.

9 oktober.

In de aanloop naar november gaat het overal op aarde over de Amerikaanse verkiezingen. Zou Donald Trump 'm nog een keer winnen, of wordt het toch Joe Biden? De democraten richten zich met identiteitspolitiek op specifieke groepen: vrouwen, BLM'ers, hispanics, LHBTGITIIQIIIITIITT'ers. Voorman is de 116-jarige bejaarde Joe Biden.

22 oktober.

De Republikeinse kandidaat is natuurlijk Donald Trump en hoe grappig iedereen 'm ook vindt, de man is natuurlijk compleet van de pot gerukt. Richtig verkiezingen worden de tweets heftiger en hoofdletteriger.

2 november.

Het is tijd voor de... verkiezingen!

3 november.

De kelder van GSHQ wordt omgebouwd tot presidentiële studio, waar Tom Staal met onder anderen Hans Teeuwen, Theodor Holman, Geerten Waling, Roderick Veelo en de GS-redactie + wijlen Zentgraaff een marathonuitzending in de lucht stralen. In tegenstelling tot de uitzendingen van de NOS was deze uitzending wel leuk.

1 december.

Het piept en kraakt in de Föhrumbunker. Freek Jansen blijkt een soort Constant Kusters, maar dan met een andere naam, namelijk Freek Jansen, de JFVD is een uitermate enge club met allerlei nazipijpers en ook Thierry Baudet blijkt niet zuiver op de graat. Diverse partijprominenten naaien eruit, de boel staat op omdonderen, maar Thierry gordijnt na de Nacht van het Forum doodleuk verder - nog wel.

20 november.

Misselijk, we werden het van de politiek, dankzij de toeslagenaffaire. Rutte, Asscher, Weekers, Wiebes, Snel en al die anderen: er zijn heel veel mensen heel hard genaaid en compleet kapotgemaakt. Hét geluk voor de politici: we zitten maar weer eens in een coronagolf en die kaapt heel veel aandacht weg.

24 december.

En zo is er weer een jaar voorbij, een jaar in machtige cortoons, een jaar waarin die laffe pikvogels kiezen voor de matrassen op de muren, maar wij ons nog altijd gelukkig mogen prijzen met een cartoonist die wél gewoon doet waar hij zelf zin in heeft, gewoon omdat het kan, mag en MOET. Dat is onze kerstgedachte want het is, helaas, steeds kostbaarder.