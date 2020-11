Presidentspoll Wie wordt Potus Number 46? Donald J. Trump (74)

Joseph R. Biden (78)



Poll is Verlopen.

In 2016 analyseerde Spartacus het internet, las hij wereldwijd alle comments over het onderwerp, maakte hij met zelfbedachte formules (een bijzondere mengvorm van zuivere statistiek, ideologische filosofie en veelgebruikte leestekens op 4chan) een analyse van alle plus- en minkudo’s onder elke video van de verkiezingsrace en stak hij tot slot een vork in een stopcontact (dat laatste gewoon om alvast over de schok heen te zijn), om enkele dagen voor de verkiezingen zonder enige twijfel en tevens feilloos te orakelen: Trump wordt de 45e president van de VS.

Dit jaar, 2020, durven we het écht niet te callen. Het belang van zwarte levens, de schade die dat aan kleine ondernemers toebrengt, vlagzwaaiende patriotten en zwartgeklede marxisten en natuurlijk de Chinese invloed op de Amerikaanse economie en volksgezondheid: het zijn extreme factoren die een rol spelen op de keus welke oppergeriatriër in het Witte Bejaardentehuis: de oranje hypernarcist die zich al vier jaar door het Ovalen Kantoor heen huichelt, of die spraakverwarde staatsseniel die al in de politiek zat toen Texas nog van Mexico was. Dus moeten we, zoals altijd wanneer we het niet weten, terugvallen op de enige die altijd alles wél zeker weet: u. Zeg het maar. Uitslag in de nacht van dinsdag op woensdag, live op uw GeenStijl.