Kijk, je moet ons niet vragen naar de sommetjes. De plussen en minnen op de balans. De 'ja maar nu die landen helpen met Gratis Geld is op langere termijn beter voor export en handel en de banenmotor van BV Nederland', dat zal allemaal wel. Handel = werk, werk = inkomen, inkomen = welvaart en welvaart leidt op een Kapitalistisch Continent tot recht, vrede, democratie en vrijheid. Mooie theorie, niet onwaar. Die Europese Unie, best nuttig. VOOR DE VRIJHANDEL.

Want waar we wel echt het ZUUR van krijgen, zijn die corrupte kasboekfraudeurs van Toneelgroep Berlaymont. Al die welvaart, en daarmee al die vrede en vrijheid, zijn gebouwd op drijfzand. De euromunt is een monetair kaartenhuis, gebouwd op twee decennia breuklijnen van gebroken afspraken, en een Europaverschuivende aardbeving komt steeds dichterbij.

Bij de invoering van de euro zijn we in de DING FLOF BIPS genaaid door Gerrit Zalm en zijn collega-Ivorentoriërs, die alle eisen & voorwaarden voor een stabiele, economische betaaleenheid lieten vieren (of varen) in ruil voor een politiek einddoel. En om die reden betalen we twintig jaar later nog steeds voor de zieke boekhoudingen van Pastavergietië, Costa Patatasbravas, Fetastan en La Douce Peperdurië.

Vandaag zijn ze wéér beloond voor hun slechte gedrag, op kosten van ons goeie gedrag. Merkel wilde 500 miljard, Rutte wilde 0, en we kregen 390 miljard aan weggeefgeld PLUS 360 miljard aan "Alles terug, met rente, echt waar". 750 miljard euro dus. De laatste keer dat Duitsland voorzitter van Europa wilde worden, ging de generale winkelmanager ook na vier dagen door de knieën, om maar eens een flauw historisch parallel te trekken.

Ditmaal geen landjepik, maar een phishing scam met bloedgeld van de belastingbetaler, vermomd als coronasteun maar in werkelijkheid zijn het eurobonds. In Slovakije zijn 28 coronadoden gevallen. Ze vangen €353.571.429,67. PER DODE. Zie clipje:

Cijfertjes, op een scherm, zegt niks en als het nodig is drukken ze die Ponzipoen gewoon bij in de ECB-kelders van Frankfurt. En dat zullen ze doen tot in de eeuwigheid: "While the Recovery Fund is declared to be “temporary” and “exceptional” — keywords that were necessary to build political support in Berlin and elsewhere in Northern Europe — it will be anything but. This agreement will set a precedent for how the 27 EU members deal with external shocks in the future." Lees: Eurobonds, is wat we gekregen hebben. Verkocht als "solidariteit", die zoals altijd in financieel opzicht maar van één kant komt: de uwe.

Dit is waarom de economie groeit, maar de koopkracht niet. En ondertussen zitten we niet alleen aan een politiek Monopoly-geld geketend, we mogen geen woningen bouwen van onze eigen (Europese) klimaatnormen, we mogen geen grenzen sluiten van de (Europese) verdragen, we zien pensioenpotten verdampen en we zitten met mondkapjes voorgebonden te wachten tot de pandemie overslaat op een economie die bijna niets meer zelf maakt, vaste dienstverbanden vervangen heeft voor wegwerpcontracten en bullshitbanen in consultancy en middle management verkoopt als een "kenniseconomie" die geen zuchtje economische tegenslag zal kunnen doorstaan.

Mark Rutte zal geprezen worden om zijn rechte rug, die het maar liefst vier hele dagen vol hield. Degenen die de gevolgen moeten dragen, mogen zich een stuk langer groot gaan houden. Gelukkig hebben we nog een fijne, zinvolle en integere racismediscussie om de onderlinge verhoudingen goed & gezellig te houden - en de machthebbers de illusie van ongenaakbaarheid te geven.

WEET JE WIE OOK ENORM VAN SOLIDARITEIT HOUDT?

Solidariteit in tijden van corona

