Nou mensen gefeliciteerd allemaal. Na een nacht onderhandelen (opzoeken door wie, red.) hebben de 27 landen in de EU (opzoeken welke dat zijn, red.) een akkoord gesloten met het Europees Parlement (weleens van gehoord, red.) over ASIEL EN MIGRATIE. "Een van de belangrijkste punten in het nu gesloten migratiepact is de grensprocedure. Die geldt straks voor alle asielzoekers die aankomen bij buitengrenzen. Migranten uit relatief 'veilige' landen, zoals Marokko, Algerije of Bangladesh, komen in een versneld proces terecht." Hee maar dat is fijn. Dan is al het gedoe in Budel en Ter Apel volgende week opgelost, daalt Geert Wilders over een maand 47 zetels in de peilingen en gaat de gure wind in dit land eindelijk liggen zodat er een frisse, ongure wind kan opsteken. Zin in!