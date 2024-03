Sinds de Coronaperiode heeft de VS economisch het veel beter gedaan dan "Europa". Dat heeft bij vele experts de wenkbrauwen doen fronsen. Niet zozeer dat Amerika het beter deed, maar de verwachting was dat zowel de VS als "Europa" in een recessie zouden belanden. En de recessie kwam er min of meer wel voor "Europa" maar niet voor de VS. Sterker nog, de Amerikaanse economie is booming! Wat verklaart dit enorme verschil?

Hiervoor zijn verschillende plausibele verklaringen, maar voordat deze de revue passeren, eerst even de cijfers op een rij. De economische groei in de Eurozone was 0% na een krimp van 0,1% in het vorige kwartaal (definitie recessie is 2 opeenvolgende kwartalen van negatieve economische groei). De VS deed het stukken beter met 4,9% en 3,3% geannualiseerde groei in het derde en vierde kwartaal. Nu is dat niet geheel vergelijkbaar met de ECB-cijfers (want die zijn niet geannualiseerd), maar de cijfers over geheel 2023 laten zien dat "Europa" niet of nauwelijks van haar plek komt, terwijl Amerika bij lange na niet met een recessie te maken heeft (over geheel 2003 2,5% BBP-groei).

Ook de beurskoersen laten een dergelijk beeld zien, alhoewel hier het verschil niet zo dramatisch is want beiden laten een positief rendement zien. Zo steeg de S&P500 sinds 1 juli tot en met 18 maart 2024 met 16% en de STOXX Europe 600 met 9%. Hierbij moet wel gesteld worden dat de Magnificent 7 (of is het 4 of zelfs nog maar 3 nu?) hier grotendeels voor verantwoordelijk waren.

Één van de verklaringen voor het verschil in economische prestaties is, ironisch genoeg, dat de VS Europees beleid (lees :grote tekorten) voerde en "Europa" dat in mindere mate deed. Nu is deze vaststelling doorspekt van Keynesiaans gedachtegoed, maar zoals het artikel in the Atlantic stelt, bedroegen de Corona noodpakketten in "Europa" 100 miljard hier en honderd miljard daar, terwijl de VS er 5.000 miljard tegen aan smeet (meer dan de Amerikaanse uitgaven voor de Tweede Wereldoorlog en de New Deal gecombineerd!). Dit verschil is er ook als de steunpakketten als percentage van het BBP worden uitgedrukt; de Amerikaanse overheid draaide de geldkraan geheel open terwijl "Europa" een wat halfslachtige uitvoering ten tonele bracht.

Verder was de Amerikaanse hulp direct gericht op het inkomen van mensen en niet op het behouden van de banen. Hierdoor, aldus de econoom Adam Posen van het Peterson Institute, konden de ontslagen werknemers veel kieskeuriger zijn in het zoeken en accepteren van een nieuwe baan. Deze reset heeft ervoor gezorgd dat werknemers op een betere plek terecht kwamen en zo de productiviteit een enorme boost hebben gegeven.

Nu zal niet iedereen die reden plausibel vinden, want ja, als de Amerikaanse overheid er 5 biljoen dollar door heen jast, dan zal de economie wel groeien en daarmee ook de productiviteit, dus de link met het vinden van betere banen is wellicht wat vergezocht. Maar die 5 biljoen is dat natuurlijk niet. Op het huidige tempo stijgt de Amerikaanse staatsschuld met 1 biljoen dollar per 100 dagen! Als een overheid zoveel geld uitgeeft, dan mag het geen verrassing heten dat de economie, in ieder geval op de korte termijn, flink groeit.