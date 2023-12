Wat wil die Franse freak nu weer in naam van die Nieuwe EU-wet om "democratie, volksgezondheid en kinderen" te beschermen tegen "desinformatie" die sinds eind augustus van kracht is? De Europese Commissie opent een zaak tegen Twitter wegens "desinformatie, illegale content, transparantiegebrek en misleidend user interface-ontwerp." Dat werd in oktober al aangekondigd, maar nu is het zover. En het betreft voor dus vooral:

"the dissemination of illegal content in the context of Hamas' terrorist attacks against Israel, the Commission has decided to open formal infringement proceedings against X under the Digital Services Act."

Kortom, het enige waar Twitter echt nuttig voor is, namelijk het real-time volgen van fluïde conflictsituaties en het verzamelen van visueel bewijs voor oorlogsmisdaden, mag straks alleen nog maar zolang er geen oorlogsmisdaden te zien zijn op Twitter.

Ook zou er teveel sprake zijn van "desinformatie" die onvoldoende ondervangen zou worden door Twitters Community Notes. De Europese Commissie gaat zich dus buigen over "the effectiveness of measures taken to combat information manipulation on the platform__, notably the effectiveness of X's so-called ‘Community Notes' system in the EU and the effectiveness of related policies mitigating risks to civic discourse and electoral processes." Saai.