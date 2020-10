: 'Zijn lijst met leugens is eindeloos' Ja ik ken die lijst. Dan zegt hij 7% terwijl het eigenlijk 7,2% had moeten zijn. Maar sowieso, dat is dus alleen maar wat er gezegd is.

Wat betreft covid, daar heb je het weer over wat Trump gezegd heeft. Feit is wel dat hij vluchten vanuit China en Europa stop wilde zetten, en heeft gezet. Onder protest van de Dems, mind you. En in Amerika heeft de president niet veel binnenlandse macht. Cuomo van governor van NY state had zijn eigen beleid, dreef bejaarden bijeen en richtte een slachting aan, en hij geeft Trump de schuld. Misdadig. Interessant ook dat je Fauci noemt, de Amerikaanse van Dissel. Fauci was eerst ook van de lijn dat mondkapjes niet helpen. En daarna flipflopte hij. Mooie expert, hoor. En vergelijk Trump eens met Rutte. Baudet en Wilders sloegen in februari alarm over covid. Dat werd weggelachen door Rutte. Internationaal gezien zit Trump in de middenmoot wat betreft de aanpak van covid.

Al zijn handelsoorlogen? Trump heeft een handelsoorlog met China. En die moet hij voeren omdat China vals speelt (IP niet respecteren, niet de eigen markt opstellen voor Amerikaanse bedrijven). De inkoop managers in de US hebben de Chinese exporteurs laten betalen. Thomas Friedmand geeft Trump helemaal gelijk in zijn aanpak van China.

Heb je nog meer, Ezel?