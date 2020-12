Ja bedankt Carel Stolker. De Uni Leiden heeft met hun aankondiging van een onderzoek naar de faculteit rechtsgeleerdheid een uitweg geboden aan Cliteur om de wérkelijke verwijten aan zijn adres te ontwijken, door het onderzoek naar antisemitisch gedachtengoed dat hij zelf helemaal niet koestert en waarvan hij GeenStijl verwijt die beschuldigingen te hebben gedaan, te gebruiken als bliksemafleider.

Op GeenStijl (dat is deze website) staan helemaal geen beschuldigingen van antisemitisme bij Cliteur of in zijn werk. Wel staat er - op basis van mails die we gelezen hebben en getuigenissen die we opgetekend hebben - dat Cliteur herhaaldelijke waarschuwingen van diverse mensen over antisemitische uitspraken en stellingnames van Thierry Baudet heeft genegeerd, weggewuifd of in de wind heeft geslagen, waarbij hij de klokkenluiders ook nog laatdunkend of misleidend heeft bejegend.

Tegelijkertijd wekt die stupide Leidse deugkleuterschool (en dus niet GeenStijl) de indruk onderzoek te gaan doen naar antisemitisme in Cliteurs gedachtengoed en op zijn facultaire afdeling. Dat is een imagoblunder en een lelijke vlucht naar voren van Carel Stolker. Maar wat nog het meest ergerlijk is: Cliteur meent op deze wijze de kern van de kwestie te kunnen ontwijken. Namelijk dat hij al sinds mei 2020 herhaaldelijk en door diverse mensen is gewezen op antisemitische uitspraken van zijn partijleider en oud-promovendus, Thierry Baudet.

FvD Bonusleugen: Ook het CIDI heeft herhaaldelijk aan FvD aangeboden om te helpen bij het voorkomen en bestrijden van antisemitisme in de partij. Die verzoeken werden steeds afgewezen, schrijft Jonet.nl vandaag. In oktober zei vice-voorzitter Lennart van der Linden het volgende: "Onze conclusie is dat er binnen onze vereniging geen sprake is van systematisch antisemitisme, homofobie, racisme, etc. Er waren inderdaad een aantal mensen die destijds in de betreffende app-groepen zaten met in opspraak geraakte uitingen, die geen lid bleken van van FVD en/of JFVD. Verder zijn de opgelegde sancties afhankelijk van de ernst van de uitingen. Daarom zijn er destijds wel degelijk 3 geroyeerd en 3 geschorst." Helaas voor Hiddema is SS-verheerlijker Ruben Hermse niet geroyeerd maar wel gepromoveerd: hij werd in oktober fractiemedewerker bij FvD. Dat leidde uiteindelijk tot het vertrek van Theo Hiddema, die onder valse voorwendselen akkoord ging met deze aanstelling.

Baudet weerlegt geen woord