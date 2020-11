Kijk eens wie we daar hebben! Meer appjes van Ruben Hermse van de JFvD. Voordat u denkt: ja maar GS, die hadden jullie zondag toch al ontmaskerd als een SS-verheerlijker, waarom nu dan nog een topic? Nou. Ruben Hermse was de directe aanleiding voor het vertrek van Theo Hiddema, zo vertellen meerdere (bestuurs- en kandidaten-) bronnen ons onafhankelijk van elkaar. Hermse kwam in april al in opspraak door het artikel in HP/Van Dijk, maar werd later alsnog coördinator van de Hub Zuid-Holland van de JFvD en daarna zelfs ook nog fractiemedewerker van FvD in de Tweede Kamer. Voor die functie moest Hiddema zijn handtekening zetten, en het verhaal gaat dat hij dat onder valse voorwendselen heeft gedaan: Ruben zou 'schoon' zijn volgens Freek Jansen. Die daar dus over loog. Omdat Thierry Baudet Freek tot nu toe niet liet vallen, heeft hij daarmee het vertrek van Theo zelf bewerkstelligd.

Wat de appgroep Hub Zuid-Holland betreft: in die groep zitten ook JFvD-bestuurslid Massimo Ettale en statenlid Gideon "Full support!" van Meijeren. De bron van deze screenshots uit juli en augustus (meer hier, pdf), vertelt dat het bestuur alles meeleest in de groep en vaak ook modereert, maar dat Ruben nooit is gecorrigeerd op zijn uitspraken. De bron bevestigt ook dat het niet om, zoals JFvD beweert, "citaten uit context" gaat.

"Al met al vind ik het schandalig dat men nog steeds denkt dat het de rest van de partij is die messen in Thierry's rug hebben gestoken. Het is juist de narcisme van Thierry en Freek die de hele partij nu kapot heeft gemaakt. [...] Wat nu overblijft van Forum zal een echokamertje blijven waar Thierry en Freek nu nóg meer in de hand hebben. Ik vind het vooral heel sneu voor rechts Nederland die nu waarschijnlijk wéér jaren moet wachten op die conservatieve partij zonder bruin luchtje eromheen waar wel mee geregeerd kan worden", aldus de bron. En ondertussen, in de Hub Zuid-Holland:

Tribalisering by media!