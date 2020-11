We hebben de Instagramfoto's waarin JFvD'er Luite Veenstra de SS verheerlijkt al geopenbaard. Terwijl we wachten tot Thierry Baudet de woorden heeft gevonden om zich te verschonen van de openlijke fascismeverheerlijking onder zijn jeugdige partijgenoten en getrouwen van Freek Jansen, Kamerkandidaat #7 der FvD, hebben we ook enkele screenshots ontvangen waarin Ruben Hermse zich roert in runentekens. Want die 'tijdelijke terugtreding' van het jongerenbestuur, dat lost echt niks op.

Ruben Hermse is een van de JFvD'ers waarover klokkenluiders hun zorgen uitten ten aanzien van zijn uitspraken en gedachtengoed in appgroepen. Dat leidde tot het bekende HP/Van Dijk-artikel in april, waarna Baudet de verontwaardigde vlucht naar voren nam in wat nog steeds zijn pinned tweet is. Strekking: lekken uit appgroepen is erger dan fascisme in politieke appgroepen. De klokkenluiders werden in gesprekken met onder meer JFvD bestuurslid Massimo Etalle en beoogde nieuwe voorzitter Iem al Biyati geroyeerd. Ruben Hermse, daarentegen, werd gepromoveerd tot regiocoördinator Zuid-Holland, en is naar verluidt inmiddels zelfs fractiemedewerker bij de FvD in de Tweede Kamer.

De huidige situatie en de inertie (of onwil) bij Freek Jansen en Thierry Baudet (cq de partijbesturen van Forum en Jongerenforum) leiden er toe dat jonge gasten als Luite Veenstra en Ruben Hermse nu publiekelijk te drogen (moeten) worden gehangen. Dat is pijnlijk voor een paar jonge kerels (Ruben is 23), maar dat is geen, zoals Baudet het op Twitter noemt, 'trial by media'. Dat is de schuld van een partij(-top) die niet ingrijpt tegen fascismeverheerlijking in de eigen rangen en gelederen. Sterker nog: het wordt beloond. En de klokkenluiders staan nu bij GeenStijl op de stoep. Hierboven kun je met wat goede wil nog ironie noemen. Maar na de lees verder, Runentekens in de Hub Zuid-Holland, met dank aan Ruben Hermse:

De video, gewoon hier te vinden overigens, handelt in verkapte termen over superioriteit van rassen, inferioriteit van verzwakte samenlevingen, speelt in op complotten van ons bestuur en is bezaaid met comments over hoe 'we' de 'verkeerde vijand' hebben verslagen. Lees: Duitsland had moeten winnen, back in the day, toen trouw nog eer was en zo.

