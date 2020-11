Deze keer doen we het in plaatjes, zodat de allerjongste FvD’ertjes misschien ook het probleem snappen

In het vorige als ook zoveelste topic over de bruinrechtse randjes van Baudets jeugdige stormbeweging JFvD kwam de naam van Iem al Biyati voorbij. Zij doet filmpjes voor het bekende online fake news- en complotprogramma ”FvD Journaal”, maar is ook een rijzende ster binnen de JFvD-rangen. Ze is, zo vernamen wij, zelfs de beoogde opvolgster van Freek Jansen als JFvD-voorzitter, mocht Freek in de Kamer komen in maart. Zij volgde het (inmiddels verwijderde) Insta-account van de “Völkische“ SS-verheerlijker Luite Veenstra. Tegenover Parool verklaarde ze daarover bovenstaande. NOU. Daar hebben we een beetje NUANCE bij. In plaatjes dus, want soms moet je showen en niet tellen:

Appgroep ‘Jeugd’ = niet die van Hitler, maar van FvD

Beheerder: Iem al Biyati

Avatar: Koenraad van den Arbeidsdienst

Wat is de Arbeidsdienst?

De Nederlandse Arbeidsdienst (NAD) (of - in de spelling van die tijd - Nederlandsche Arbeidsdienst) was een eerst vrijwillige en later verplichte werkinzetdienst (Arbeitseinsatz) voor mannen en vrouwen in Nederland tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.(Wiki)

Koenraad siert ook een neonazi-kanaal op YT

Strijder!

Huiskamervraag voor FvD’ers

Iemand die deze vrolijke vaderlandse vormgeving van de digitale vergadergroepjes van een politieke partij met vertegenwoordiging in het landsbestuur uit wil leggen als onschuldige ironie, verstandige uitingen of volwassen vooruitgang? We horen het graag. Maar MUUUUUH SCHULD VAN GEENSTIJL roepen mag ook hoor.