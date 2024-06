Ridiculous tweet. Absolutely ridiculous. But maybe this is why he was allowed to win the elections? https://t.co/9J6fW9Pqrc

Maar wat precies is er nou "Ridiculous (...). Absolutely ridiculous." aan Geerts toezegging "to make life safer for Jews in Europe. To fight antisemitism and jihadism."?

Thierry reageert bovenstaand op de tweet van Wilders alsof dat een op zichzelf staande tekst is. Echter, zoals het openingswoordje "And" benadrukt is het natuurlijk een direct vervolg op Geerts vorige tweet over Yamam-commandant Arnon Zamora die gedood werd tijdens de bevrijding van vier gijzelaars.

Maar dat was geen idiote hysterie. Misschien dateert het van voor je intieme betrokkenheid bij de FvD-top, maar Thierry had deze kant eigenlijk altijd al en heeft dat bovendien nooit verborgen. Vandaar dat een veelheid aan getuigen als arabiste Machtald Allan, filosoof Bas van Bommel, rechtsfilosoof David Suurland en Douglas Murray eind 2020 hier allemaal hun verhaal deden over anti-joodse uitspraken die Thierry in semi-privégelegenheden deed.

We vermoeden dat je om o.a. die reden de laatste keer dat we een onmiskenbaar anti-joodse toespeling van Thierry het vermelden waard vonden, reageerde met: " Wat een idiote hysterie. GS is niet meer wat het geweest is."

Tuurlijk, Geerts vervolg "To support Israel, especially when most European policitians are abandoning them. I never will." kun je overdadig vinden, maar het is overduidelijk een vervolg op z'n voorgaande tweet over commandant Arnon Zamora en geen op zichzelf staand beleidsvoornemen dat voorrang zou krijgen op Nederlandse belangen (voor zover die belangen überhaupt conflicteren).

En wat bedoelt Thierry vervolgens nou met "But maybe this is why he was allowed to win the elections?" Geert zou toegestaan zijn de verkiezingen te winnen.

Maar "toegestaan" - volgens Thierry - door wie? Dat valt onmiskenbaar te concluderen uit z'n onderstaande tweet van eergisteren, z'n allereerste (!) tweet na de EP-verkiezingsuitslag (0, -4):

"Same stuff happens in the Netherlands.", schrijft Thierry over een video waarin verteld wordt dat elk Amerikaans Congreslid een persoonlijke AIPAC-lobbyist heeft.

Vooropgesteld; wat Amerika betreft is dat ongetwijfeld waar. Washington DC heeft de sterkste en grootste Israëlische lobby ter wereld. Echter, dat is tegelijkertijd volledig in lijn met een politieke cultuur die doortrokken is met lobbyisme vanuit elke noemenswaardige bedrijfstak.

Daarbij telt Amerika met zo'n 7,6 miljoen mensen ook gewoon de netto grootste joodse populatie buiten Israël, en het is bovendien niet alsof de Moslimbroederschaps Council on American-Islamic Relations daar geen lobby-tegenwicht biedt.

Maar over Washingtons Israëlische lobbypraktijken zeggen dat "Same stuff happens in the Netherlands" is gewoon echt te kwader trouw.

Er werken in totaal zeven (7) fte bij het gehele CIDI, en dat zouden de persoonlijke lobbyisten van 225 leden van de Staten-Generaal zijn die Geert Wilders "toegestaan" hebben de verkiezingen te winnen?

Enfin, Ralf, neem bovenstaande gewoon eens in overweging. En vraag het Thierry misschien gewoon eens zelf: wat bedoel je - elke keer opnieuw - nou echt?