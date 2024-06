Abdullah Al Jamals gehele oeuvre op The Palestinian Chroncile, waaronder " My House Will Always be Open " valt hier terug te lezen.

Zeer opmerkelijke Fauda-details overigens in de (lange) aanloop naar de bevrijding: "Locals says Israeli forces entered Nuseirat camp in disguise before rescue op, with some claiming to be displaced Gazans renting an apartment in building where Noa Argamani was held. (...) The Saudi-owned Asharq news channel quoted local residents saying that a special forces unit, including women , entered the camp in disguise, driving in a white car loaded with mattresses. They said the women were dressed in clothes “that women are wearing here in the war."

Dan even over het geweld en grote aantal slachtoffers tijdens de exfiltratie. Want ongemerkt een gebouw betreden is één, maar na het uitbreken van luide vuurgevechten gijzelaars op klaarlichte dag dwars door Hamas-grondgebied terug naar de heli's rijden is echt een ander verhaal.

Hamas claimt dat Israël "minstens 274" 'Palestijnen' gedood heeft tijdens de operatie, en differentieert daarin zoals altijd niet tussen de eigen strijders en burgers. Israël claimde gisteren dat het er "ongeveer minder dan 100" waren, maar zegt tegelijk "The number of casualties remains unknown at this stage" en dat is IDF-taal voor: ja okay het waren er veel.

En dat lijkt ook duidelijk terug te lezen in deze optekening door Times of Israel:

"Argamani’s rescue was described by military officials as relatively smooth considering the circumstances. But a major gun battle erupted at the home where Meir Jan, Kozlov, and Ziv were held.

(...) As the three hostages and Zmora were being extracted from Nuseirat, their vehicle came under fire, causing it to get stuck in Gaza. Other forces quickly reached the scene to rescue them, bringing them to a makeshift helipad in Gaza, from where they were airlifted to Tel Hashomer Hospital in central Israel.

According to the IDF, the rescue forces faced a massive amount of gunfire and RPG fire in Nuseirat, leading the ground troops and the Israeli Air Force to carry out major strikes in the area. The strikes, targeting the areas from where Hamas operatives were opening fire, were aimed at protecting the rescue forces and the hostages."

Dit hele verhaal hey. Laat de Volkskrant het niet lezen!