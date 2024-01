Gisteren zag u voor het allereerst een operatie binnenshuis door een Mista'arvim-eenheid, waarin we toch minstens 1 daadwerkelijke vrouw en drie mannen verkleed als vrouw meenden te ontwaren. Vandaag verschenen de bovenstaande nieuwe videobeelden.

Maar goed, als Israël het grofmazig vanuit de lucht doet is het niet goed, en als het verkleed als dokters met chirurgische precisie gebeurt is het ook al een WAR CRIME. Kortom, het enige dat je nog mag is helemaal niks.

Het is overigens niet duidelijk of het drietal nou gewond was, of zich enkel schuilhield in het ziekenhuis. De IDF schrijft dat hier drietal zich "schuilhield" in het ziekenhuis. Maar één van de drie lag wel degelijk op een ziekenhuis bed toen hij geliquideerd werd en Islamic Jihad zegt dat minstens een van het drietal aldaar behandeld werd.

Professor internationaal recht Aurel Sari zegt daarover tegen de Washington Post:

"Different considerations would apply if the individuals killed by Israel had played some role in the Oct. 7 attack and were militants, not civilians. In that case, Sari said, they could be “targeted by lethal force.” (...) But even then, “they would have enjoyed immunity from attack if they were wounded or sick and refrained from any acts of hostilities against Israeli forces,” he said. “Targeting those who are hors de combat” — outside the fighting, because of injury or other reasons — or “otherwise protected is a violation of the law of armed conflict.”"

Enfin.