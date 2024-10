Sky News Arabia schrijft: "Israëlische bronnen melden aan Sky News Arabia: 14 Israëlische soldaten werden gedood bij gevechten in Zuid-Libanon." De IDF bevestigt de eerste dode genaamd Cpt. Eitan Itzhak Oster (22) uit de Egoz commando-eenheid. Twee andere namen circuleren ook, namelijk Daniel Azzam and Niraz Itkin, maar die zijn nog niet bevestigd. Waarschijnlijk is er ook sprake van tientallen gewonden. De exacte toedracht is op moment van schrijven niet bekend.

Update 14:40 - Hezbollah schrijft in een persbericht over het voorval: "While an Israeli enemy force was trying to encircle the town of Yaroun from the direction of the forest, the Islamic Resistance fighters surprised them at (02:00) in the afternoon of Wednesday 2-10-2024 by detonating a special explosive device and inflicted casualties on all members of the force."

Update 16:59 - De IDF publiceert de namen en foto's van nog zeven slachtoffers. "The five Egoz commandos were all killed during a gun battle with Hezbollah operatives in a southern Lebanon village, along with Cpt. Eitan Itzhak Oster, whose death was announced earlier. Another officer and four soldiers were seriously wounded in the same incident. The two soldiers of the Golani recon unit were killed in a separate incident, in which another soldier was seriously wounded. In a third incident, a combat medic with the Golani Brigade's 51st Battalion was seriously wounded."