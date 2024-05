Alle ogen nu weer gericht op Gaza aan de Amstel. La Halsema zei gisteren in het debat dat ze mild optimistisch is over het demonstratieklimaat in Clowntown: het ergste is met de ellende van afgelopen week achter de rug. Vandaag de test want nu ruim 30 organisaties (hoi Assen voor Palestina) op de Dam voor Nationale Nakbadag (over wat die Nakba nou precies inhoudt verschillen de meningen, maar daar komt u in de panelen hier beneden wel uit, nietwaar) met aansluitend Mars op het het Museumplein. Spannond, kijken en d'r bij zijn.

Update 13:43 - Lekker druk bij Euronakba, Euronakba. From the river dit, zionisten dat, 't bekende festivalfeertje