En WEER komen er details naar buiten over de verziekte club van identitair verwarde jongmensen die we kennen als de Jongeren van Forum voor Democratie. Zeg maar de FEMYSO van het FvD, aangevoerd door de nummer 7 van de Kamerkieslijst, Gauleiter Freek Jansen. In die kliek blijven nazisympathieën de ironie van vrijzinnige appgroephumor overstijgen maar niet de sympathisanten van de SS worden geroyeerd, het zijn de klokkenluiders die op de trein werden gezet. Door Freek Jansen (en enkele andere partijbonzen). Allemaal met medeweten van Thierry Baudet, want bij het JFvD zitten zijn meest loyale laven.

En daar zijn ze mooi klaar mee: vandaag lezen we in Parool in een stuk van Mischa Cohen en Harm Ede Botje, die onlangs het Baudet-boek Mijn Meningen zijn Feiten publiceerden, dat één van appgroep-radicaaltjes niet werd geroyeerd, maar juist is gepromoveerd tot coördinator van de JFvD-hub in Zuid-Holland. Onze eigen bronnen noemen zijn naam: Ruben Hermse. Trap na: hij vervangt op die positie geroyeerde klokkenluiders. In de groepsapp van de hub Zuid-Holland, waarin ook FvD Statenlid Gideon van Meijeren actief is, gaat hij gewoon verder met boreale bruinrechtse boodschappen. Ook nadat HP/Van Dijk in april de eerste onthullingen over twijfelachtige teksten van bepaalde JFvD’ers publiceerde, bleef hij SS-motto’s delen. En wordt daarvoor dus beloond.

En over de Schutzstaffel van die ouwe kliederkorporaal uit Braunau gesproken, dit staat ook in Parool vandaag:

Dat zijn nogal uitingen die Cohen en Ede Botje hier ophoesten over Luite Veenstra (want zo heet deze zomerkampnazi volgens onze eigen bronnen). Ook Baudet-vertrouweling Iem al Biyati wordt genoemd. Die doet verslaggeverstukjes voor de FvD Journaal-rubriek ‘BIEM’ (hier een fragment) en is een van de volgers van het FryslanSaksisch Insta-acocunt van de “Völkische” Veenstra. Maar de focus hoort vooral op JFvD-leider Jansen te liggen. Hij laat dit toe, en is degene die de geroyeerde klokkenluiders heeft geïntimideerd in het partijkeldertje aan de Herengracht en hij geldt in partijkringen als de belangrijkste symbioot van Baudet. Saillant detail, zoals dat heet: De Volkskrant onderschreef afgelopen week een gerucht dat bij ons ook al langer bekend is, namelijk dat er audio-opnames bestaan van die intimidaties. (Mogen best anoniem naar redactie@geenstijl.nl hoor.)

Freek Jansen, Erkenbrander en Baudetfluisteraar

Een echte smoking gun bestaat nog niet, maar in het boek van Cohen en Ede Botje staat wel geduid dat Freek Jansen betrokken was (of is?) bij Erkenbrand en eind 2017 het beruchte etentje van Baudet met de Amerikaanse beroepsracist Jared Taylor organiseerde, waarbij hij zelf ook aanwezig was. (Andere aanwezigen waren hun beider vriendinnen van dat moment, weten wij ook.) Dat etentje, in een hotel, zou eerst bij Paul Cliteur thuis plaats vinden. Komt die even goed weg. Desalniettemin werpen deze nieuwe ontwikkelingen wel wéér de vraag op, hoe lang de volwassen mensen in de partij het nog accepteren dat de pubersectie onder leiding van een twijfelachtige kampcommandant met een hoge positie op de kieslijst zich in de Ardennen ophoudt met openlijk antisemitische SS-sympathisanten in hun midden. De eerbare en onbevlekte Joost Eerdmans staat dan toch niet lekker op plek 4, tussen de steeds complotgestoorder wordende Baudet op 1 en die Erkenbrander op 7. En Us Annabel, waarvoor wij onze hand in het vuur steken en die weliswaar niet in de Kamer werkt maar wel als prominent lid geldt: hoe lang trekt die deze boreale clownskaravaan nog?

Er is maar één manier om de jongerentak van zichzelf te redden. Iedereen weet het, en niemand zegt het. Dan doen wij het maar: Freek Jansen muss ausradiert werden. Die hele jongerentak moet worden afgezaagd. En iedere FvD’er, jong of oud, met een beetje burgermoed en gezond verstand die weet wat er speelt, zou zich veilig en ongeïntimideerd moeten voelen om zich hardop uit te spreken en bewijzen te delen. Want net zo min als Moslimbroeders, wil echt helemaal niemand protofascisten op kieslijsten voor de Tweede Kamer. Bij FvD staat er minstens eentje op, en tevens nummer eentje die het allemaal willens en wetens gedoogt. Een zuil, diep verdeeld tegen zichzelf, kan niet blijven staan.

UPDATE: het FryslanSaksisch Insta-acocunt is poef, plotseling verdwenen.

Freek Jansen = Erkenbrander