HP/Van Dijk strikes again. Ook al zit de man met de auto-immuunziekte in een glazen kooi (interviewleestip), de ene scoop na de andere rolt uit zijn grabbelton. Vandaag staat het Kanon van Ton gericht op de Renaissancevloot: "Binnen de JFVD, de jongerenbeweging van Forum voor Democratie, is sprake van ‘rechts-radicaal gedachtengoed’. Dat schrijven bezorgde leden aan het bestuur. In speciale appgroepen worden volgens hen structureel ‘fascistische’ en ‘antisemitische’ uitspraken gedaan. Het hoofdbestuur van FvD stelt een intern onderzoek in naar de kwestie." Let wel: geen spijkers op laag water zoekers van Zemblabla ditmaal, maar interne lekken naar buiten toe. JONGENS. Wat had Thierry nou gezegd over briefgeheim!?

We kennen het FvD aardig van binnen, en kennen de vele vrolijke en luchtige stijlvormen waarin de "revolutie" tegen "het partijkartel" wordt gestreden. Het tekent juist de vrijheid van geest & denken binnen de partij. Maar sommige van deze screenshots - is dat ironie? Is het "sjiek" om screenshots uit groepsapps te delen, zonder context van volledige gesprekken, waardoor er een nieuwe context gecreëerd wordt die de zaken wellicht erger of kwalijker voorstelt dan ze zijn? Is het hondshypocriet om verbazing te acteren maar wel onmiddellijk met de schuldwijzende vinger klaar te staan, zoals Henk "Altijd Alles Geweten" Otten zo razendsnel doet, omdat het voor deze ondernemer zonder politieke antenne de enige manier is om zelf in de aandacht te blijven? Voor iemand met zijn omvang is hij in ieder geval verdomd goed getraind in razendsnel afstand nemen.

De koepelvraag is: wat doet het er toe, nu het eenmaal op straat ligt? Deze twijfelachtige whatsappjes van een paar piepjonge nobodies in de partijgelederen zijn vooral het zoveelste voorbeeld van de groepsimmuniteit groepsmentaliteit die bij bepaalde leden van het Forum voor Democratie (b)lijkt te leven en waarin antisemitisme, nationaal-socialisme en/of onironisch ogende oproepen tot revolutie een toon bepalen die nimmer door de partijtop wordt weersproken, maar eerder worden versterkt in onbedachtzame uitspraken. Het is droevig hoor: zo'n mooi partijprogramma, waarmee een reëel gat op rechts gevuld kan worden, dat met zo'n energieke partijleider na een wervelende verkiezingscampagne de Kamer in paradeerde - liggend op een piano, no less. Maar de sloopkogel die tegen de kantelen van het partijkartel aan gekegeld zou worden, begint vervaarlijk de andere kant op te zwaaien.

Wat we zien, is dat steeds meer mensen uit de hekgolven van de Renaissancevloot wegkoersen en afstand nemen. Want hoezeer dit prachtprogramma de realistische rechtsmens ook aan zal spreken: je hebt geen controle meer over je eigen gedachten en politieke opvattingen als anderen uit je eigen clubje jou steeds impliciet associëren met antisemitisme, Hitlerverheerlijking en de roep om een revolutie op basis van door de partijleider zelf verkondigde vijandsbeelden. Wie wil er stemmen op een partij waarbij je steeds zo'n disclaimer als stemverklaring moet indienen? De implosie is nader dan de overwinning en wat daarna rest, is de permanente potentie voor vijf tot tien Kamerzetels voor een Calimerokartel dat zijn eigen onbedoeld satirische "journaals" maakt, maar waar niemand mee wil samenwerken in een politieke coalitie (zie: de onrust in Brabant), en dat als partij enkel nog gesteund wordt door een allengs slinkend groepje groeiend gefrustreerde whatsappgroepgeleerden met een verwrongen beeld van democratie, bevolkingsgroepen en het bijsturen van politiek beleid.

Iemand die hier met de vuist onder de kin en de ogen in vertwijfeling ten hemel gericht nog een mooie quote van De Tocqueville bij weet? Oh wacht, hier heb je er eentje: “Men will not accept truth at the hands of their enemies, and truth is seldom offered to them by their friends.”

Statement!