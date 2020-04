Het mooie is dat GS, GeenPeil en Tjerrie allemaal denken dat dit een grote grap was, ironie, lollig of gewoon een beetje sarren en jennen. Koernilov echter krijgt een lintje in Moskou, omdat hij toch maar voor elkaar heeft gekregen, of in ieder geval dichtbij getuige is geweest van acties en standpunten die direct in lijn lagen met de Rusland lijn qua Oekraine. Alles succes werd bereikt: Door een lanmdje werd het associatieverdrag met Oekraine getorpedeerd en daar was Poetin heel veel aan gelegen.

Dat sukkels als Tjerrie dat niet doorhebben, of er geen interesse voor hebben waarom eem Poetin-propagandist als Kornilov zich zo graag inlikt bij FvD, en waarom je daarmee niet gezien wil worden, is toch bepaald naief te noemen. Of, als je de heren niet zo dom vindt, kwade opzet. Ik houd het op een onstellende domheid. De domheid te denken dat in het Kremlin je vrienden zitten, of gelijkgezinden, of ideologisch aangesloten gedachten rondgaan is grenzeloos.

Als het Kremlin iets nastreeft is het wel de ondergang van de EU en de NAVO, door ondermijning, opruiing, stimuleren van tweespalt, onrust en het iedere dag weer via RT en Spoetnik benadrukken van ieder conflict of elke onvrede binnen de EU (denk aan de eindeloze reportages over die Gele Hesjes) en die wens tot afbreken van de EU en de NAVO is NIEt ingegeven door sympathie met ultra-rechts in de EU, maar door simpele machtspolitiek: De neergang van ons is de opkomst van Ruhsland. Zo simpel is het. Sukkels als Tjerrie begrijpen niet dat terwijl zij wodka drinken met Kornilov er drieduizend kernraketten nog altijd en iedere dag gericht staan op iedere haven, legerbasis en vliegveld in de EU. Rusland is niet onze vriend. Zie MH-17, zie de manier waarop wordt kwaad gesporken over de EU en de NAVo, over democratie, over vrijheid en liberalisme. Verdiep je er eens in en stap eens uit de arrogante westerse grappigheid, want je wordt ondertussen gepiepeld door de Russen. Ze lachen je vierkant uit om je naiviteit, die jij met wokisme verwart of brallerige dwarsliggerij.